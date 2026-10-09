Vox amenaza con tumbar el Ayuntamiento de Sevilla por una mezquita: "El alcalde no tiene mayoría"

Si había alguna duda sobre la postura de Vox sobre la construcción de una mezquita en Sevilla, hoy desde la dirección andaluza la han despejado con contundencia. El portavoz de los de Abascal en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha insistido este viernes en que no se puede permitir la construcción de una mezquita en el Polígono Sur de Sevilla y ha trasladado al alcalde de la capital, José Luis Sanz, que "debe tener conciencia de que no tiene mayoría y depende de Vox".

En una entrevista en Canal Sur, Cortés ha afirmado que lo que "se ha visto en Europa" son "las consecuencias de la islamización de un barrio". Vox Andalucía no quiere que la región se convierta en Cataluña, después de que comparase la situación que se vive en muchos barrios y municipios catalanes. "No queremos que la identidad de un barrio cambie, no queremos a mujeres en cárceles de tela, ni matrimonios forzados, ni la mutilación genital femenina", ha manifestado Cortés.

Vox incluso va más allá. El portavoz andaluz ha señalado que la clave política estará en el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo. Allí, todos los grupos municipales tienen que tomar una posición sobre este asunto y votar a favor o en contra de la construcción de esta mezquita. "El PP tiene una segunda oportunidad y tendrá que decidir", ha afirmado Cortés.

La legislatura pendiente de un hilo

Esta situación que parecía pasar desapercibida en la política sevillana podría provocar finalmente una ruptura del gobierno municipal. Para Vox, si el PP continúa con la idea de construir este edificio religioso, se le haría "muy difícil" mantener su apoyo al alcalde José Luis Sanz.

Javier Cortés ha insistido en que, si al final sale la licencia y no se estima el recurso de alzada en el consejo de gobierno de Urbanismo, Vox acudirá a la vía contencioso-administrativa en los juzgados para "intentar paralizar esta licencia".

"Nosotros vamos a por todas", ha recalcado Cortés, que ha añadido que el alcalde y su equipo de gobierno "tienen que tomar conciencia de que no tienen mayoría absoluta y que dependen de Vox y tienen que tomarnos en serio".

Hasta 14 puntos de oración musulmana en Sevilla

Si finalmente se construye esta mezquita en el Polígono Sur, Sevilla contaría con hasta 15 puntos de oración musulmana. Y tampoco sería la primera mezquita que se erija en la capital andaluza. Actualmente, hay cuatro templos en la ciudad, situados en los barrios de La Macarena y el Centro Histórico, además de en el Polígono Store y el Polígono Carretera Amarilla. El resto son salas de oración que sirven para el rezo y están repartidas por toda la ciudad.

A nivel provincial, Sevilla tiene hasta 34 lugares de culto musulmán repartidos en 20 municipios. Entre ellos están Dos Hermanas, Utrera, San Juan de Aznalfarache, Écija o Las Cabezas de San Juan.

Según los últimos datos de la Fundación Mezquita de Sevilla, hay al menos 9.000 musulmanes en Sevilla capital. Estos representan el 1,3% de la población y desde hace años va en aumento. Por eso, reclaman un lugar propio para realizar sus rezos y festejos, ya que se quedan cortos los 14 puntos restantes, que son en su mayoría locales pequeños o garajes.