Moreno pide "evitar a toda costa" una "recentralización" de la PAC y los fondos de cohesión: "Sería catastrófico"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este martes que hay que "evitar a toda costa" la "recentralización" en los gobiernos de los Estados de los fondos europeos porque eso sería "catastrófico". Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Bruselas, donde tiene agenda oficial como copresidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Juanma Moreno ha manifestado que en España, un país descentralizado, las regiones llevan décadas gestionando y participando en el diseño de esos fondos.

Si ello se perdiera, "sería romper un principio fundamental que es desconcentrar el poder y acercar las decisiones al ciudadano", ha indicado Juanma Moreno, para quien una "recentralización" de fondos como los de cohesión o la PAC iría en detrimento de las prioridades territoriales y sectoriales, porque las prioridades del Estado "son mucho más distantes al ciudadano, se van a tomar decisiones más generales y, por tanto, vamos a perder eficiencia y eficacia en la gestión de esos fondos".

"Eso es algo que debemos de evitar a toda costay espero, deseo y confío que así sea", ha recalcado Juanma Moreno, quien también ha querido dejar claro que despojar de "grasa burocrática" los fondos europeos y simplificar los instrumentos financieros para que realmente sean eficientes, "no puede significar recentralizar, algo que evidentemente no funcionaría".

Ha indicado que en Andalucía se ha demostrado a lo largo de 30 años "que gestionamos fondos europeos de manera eficiente y cercana a los problemas de los ciudadanos y, por tanto, construimos Europa". Juanma Moreno ha recalcado que tanto la PAC como los fondos de cohesión, instrumentos que son "absolutamente imprescindibles", deben estar en el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea.

"Esta advertencia no es un capricho, ni afán de protagonismo por nuestra parte, obedece a una evidencia, ya que las regiones y las ciudades son el eslabón más cercano al ciudadano", según ha indicado. Juanma Moreno ha insistido en que, en el próximo presupuesto, no se puede quedar ninguna región ni ciudad atrás: "Si una ciudad o una región se queda atrás, Europa también se debilita".

De ahí, según Juanma Moreno, "la importancia que tiene no modificar y, por supuesto, no clasificar como políticas antiguas aquello que ha sido clave del éxito de la Unión Europea, como han sido los fondos de cohesión o la política agraria común".