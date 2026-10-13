Revés a la familia que culpó a los médicos de la muerte de su madre

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha avalado la propuesta del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de desestimar una reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por los hijos de una mujer de 56 años, quienes solicitaban una indemnización de 100.000 euros tras la muerte de su madre, que había sufrido un desvanecimiento en una calle de Almería. En su dictamen, el órgano consultivo ha concluido que no existe relación de causalidad entre la asistencia sanitaria y el fallecimiento de la mujer, cuyos familiares atribuían su muerte a una demora en la atención y a la falta de personal médico y equipamiento suficiente en la primera ambulancia movilizada.

Los hechos se remontan al 23 de abril de 2024, cuando el 112 alertó a las 9:38 de que la mujer había sufrido un desmayo, aunque sin perder el conocimiento. El aviso fue clasificado inicialmente como prioridad tres, al no apreciarse una situación de emergencia vital. A las 9:42 se activó una ambulancia de transporte urgente, puesto que todos los equipos médicos y las unidades del 061 de la zona se encontraban ocupados. El vehículo llegó al lugar a las 9:54 momento en el que la mujer entró en parada cardiorrespiratoria y los sanitarios comenzaron las maniobras de reanimación y solicitaron apoyo médico.

Ante esta situación, el aviso pasó a prioridad uno y a las 9:56 se movilizó una unidad medicalizada con base en Huércal de Almería. Dos minutos después se solicitó también la intervención de una unidad del 061, que llegó al lugar a las 10:14 y continuó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante unos 40 minutos, sin lograr salvar la vida de la mujer. El informe médico señala que la autopsia confirmó una "muerte súbita" de origen natural y apunta como causa más probable una trombosis pulmonar masiva, de "pronóstico infausto", a partir de los antecedentes de la paciente y los resultados del examen forense.

El Consultivo ha considerado adecuada la clasificación inicial del aviso y ha rechazado que la primera ambulancia tardara más de media hora en llegar, como sostenía la familia. Asimismo, ha descartado que la ausencia de descargas eléctricas durante la reanimación constituya un indicio de mala praxis, puesto que la mujer permaneció en asistolia, un ritmo cardíaco no desfibrilable.

Tampoco ha considerado que las fracturas costales y esternales detectadas en la autopsia evidencien una actuación negligente, ya que se trata de complicaciones habituales de las maniobras de reanimación cardiopulmonar, incluso cuando se realizan correctamente.