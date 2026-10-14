Identifican al joven que destrozó un pilar arqueológico de la Alhambra mientras practicaba 'parkour'

La Policía Nacional ha logrado identificar al joven que el pasado mes de agosto derribó un pilar arqueológico de la Alhambra de Granada mientras practicaba parkour junto a otras cuatro personas en una zona del monumento restringida al público.

Según han informado fuentes policiales a EFE, se trata de un ciudadano eslovaco que ha sido identificado por Interpol, aunque por el momento no ha podido ser detenido. Según publica IDEAL, el joven ya no se encuentra en España.

La identificación se ha producido en el marco de una investigación iniciada por la Policía Nacional después de que el Patronato de la Alhambra y el Generalife presentara una denuncia por los desperfectos ocasionados en el conjunto monumental.

El atestado policial ya ha sido remitido a la autoridad judicial, que tendrá que determinar si procede dictar una orden de busca y captura contra el joven.

Daños de 12.000 euros

Los hechos se remontan al pasado 28 de agosto, cuando cinco jóvenes accedieron a un espacio de la Alhambra que alberga restos arqueológicos y cuya entrada está prohibida a los visitantes.

Según informa IDEAL, el incidente tuvo lugar en la conocida como casa de Mufti, junto al palacio de Carlos V y frente a la puerta de la Emperatriz. Los daños ocasionados en el pilar arqueológico están valorados en cerca de 12.000 euros.

Los jóvenes se encontraban practicando parkour, una disciplina que consiste en desplazarse por distintos espacios superando obstáculos mediante saltos y otros movimientos físicos. Durante la actividad, uno de los participantes derribó un pilar arqueológico.

La presencia del grupo fue advertida por varios visitantes, que alertaron al personal de seguridad del Patronato de la Alhambra. Los responsables del recinto revisaron entonces las grabaciones de las cámaras de vigilancia y comprobaron que uno de los cinco jóvenes había provocado los daños.

Las imágenes también permitieron reconstruir el recorrido del grupo, que accedió al monumento por la Puerta de la Justicia a las 16.09 horas y lo abandonó por la Puerta de Carros y Torre de las Cabezas alrededor de las 16.26 horas, según el citado periódico.

El presunto responsable ya ha sido identificado gracias a la intervención de Interpol, aunque continúa en paradero desconocido y será la autoridad judicial la que decida si ordena su búsqueda y detención.