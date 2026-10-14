José Ignacio Landaluce está, prácticamente, sentenciado. Tras conocerse el pasado lunes una nueva denuncia contra él por parte de una afiliada al PP en el que, presuntamente, el alcalde de Algeciras habría tocado los senos de esta mujer en su despacho hasta en dos ocasiones, el PP andaluz ha dictado sentencia. El presidente de la Junta de Andalucía y líder de los populares en esta región, Juanma Moreno ha afirmado que "si Landaluce no presenta su dimisión", se presentará una moción de censura.

"En caso de que no presente su dimisión, nos veremos obligados a presentar una moción de censura en la que ya estamos trabajando y que vamos a registrar hoy con el grupo parlamentario del PP de Cádiz", ha asegurado Moreno Bonilla desde Bruselas donde asista al plenario del Comité de las Regiones, del cual es copresidente. El presidente andaluz también ha confirmado que, de los 15 concejales que componen el ayuntamiento de Algeciras, 12 han decidido secundar la decisión del partido, mientras que los tres restantes apoyarán a Landaluce.

Cuenta atrás para su destitución

Con los votos a favor de los 12 concejales, más los que aporte la oposición (7 PSOE y 4 VOX), Algeciras verá como se defenestra al que ha sido su alcalde desde 2011. Aunque lo cierto es que esa defenestración ha sido incentivada por sus controvertidas acciones que, en caso de que así lo dicte la justicia, podrían convertirse en delito de agresión sexual.

En estos momentos en el que se redacta esta información, un notario se encuentra en el Hotel Alborán de Algeciras, donde está previsto que se formalicen las firmas de la moción de censura. No obstante, esta estrategia del PP andaluz no supone para Landaluce ninguna amenaza. Lejos de presentar su renuncia, el todavía regidor de la ciudad ha asegurado que tiene pruebas que desmienten las acusaciones presentadas por la afiliada del PP. "¡Qué difícil me lo ponen! ¡Todos contra mí!", habría exclamado con tono de sarna el propio Landaluce según fuentes cercanas al consistorio algecireño.

Para más inri, Landaluce ha decidido beneficiar a los tres concejales que han decidido darle su apoyo. En las últimas horas y después de la salida de los 12 concejales del gobierno local, el primer edil ha nombrado a Yéssica Rodríguez, Patricia Bueno y Vicente Palomares como tenientes alcaldes. Por otra parte, Landaluce sigue ostentando las competencias en las que se articula la gestión municipal.