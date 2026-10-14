Moreno presiona al alcalde de Algeciras con una moción de censura si no dimite tras las denuncias de acoso sexual

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que si el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, no dimite tras las denuncias por supuesta agresión sexual van a presentar una moción de censura "de manera inmediata".

En este sentido, ha señalado que están reunidos con la dirección provincial del partido para organizar esa moción de censura que presentarán "de manera inmediata" si el alcalde no dimite. A preguntas de los periodistas, Moreno ha manifestado que es "evidente" que "siempre" actúan "cuando hay denuncia y ante cualquier sospecha que pueda suponer un perjuicio ante las mujeres y un ataque a su integridad" y la dirección del partido en la provincia de Cádiz "ha actuado de acuerdo con la dirección autonómica" y "de la única manera que se puede actuar, que ha sido pedirle al alcalde, que ya estaba suspendido de militancia desde hace un año y medio, su dimisión".

"Como esa dimisión no se ha producido, pues hemos convocado a los concejales del Grupo Popular y de ellos 12 han tomado la decisión de seguir bajo la disciplina del PP y otros tres no", ha recordado Moreno, que ha incidido en que si finalmente el alcalde no dimite, se verán obligados a presentar una moción de censura.

A partir de ahí, Moreno ha manifestado que a su juicio le parece "algo importante" que en la moción de censura "se tiene que respetar el interés general de los ciudadanos y de los vecinos de Algeciras y para preservar el interés general de los vecinos de Algeciras se tiene que respetar la mayoría social que salió de la jornada en las pasadas elecciones municipales de mayo del 23".

Esto significa que "tiene que haber un alcalde del PP", algo que, como ha apuntado, "sí respeta a Vox, que ha dicho que no tiene ningún interés en entrar en el Gobierno", lo cual "facilita, por así decirlo, esa posibilidad". En este sentido, ha añadido que "si a esa moción se quiere sumar también el PSOE, no hay ningún problema, aquí lo que se trata es de restablecer la normalidad institucional al Ayuntamiento de Algeciras lo antes posible".

Finalmente, ha insistido en que, fruto de la reunión que se está produciendo en esta jornada, "es previsible, si no se produce la renuncia del alcalde, que se registre la moción de censura de manera inmediata en esta misma semana".

"No se ha podido actuar más rápido"

Por su parte, el portavoz del PP-A en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha valorado "la rapidez" con la que su partido ha actuado en las últimas "48 horas" tras tener conocimiento de las denuncias de dos militantes contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, al que acusan de agresión sexual, incidiendo en que esto "no es una característica" del PP, resaltando que "hay otros partidos que sí se han caracterizado por algo en estos últimos años, ha sido por la falta de respeto a las mujeres".

En rueda de prensa en el Parlamento andaluz, Toni Martín ha asegurado que "no se ha podido actuar más rápido", incidiendo en que todo este asunto se ha conocido durante el puente de la Hispanidad, y que desde el lunes al miércoles, en estas 48 horas, se ha dado asistencia a las denunciantes y 12 de sus 15 concejales en el Ayuntamiento han dejado sus cargos en el gobierno local.