Vox, dispuesto a eliminar leyes andaluzas "ideológicas" y fruto del "fanatismo"

Vox ha expresado este miércoles su intención de que sean eliminadas esas leyes andaluzas "ideológicas" y fruto del "fanatismo", a través del primer Plan de Calidad y Simplificación Normativa de la administración de la Junta, que fue presentado por el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira.
Como se recordará, el Consejo de Gobierno aprobó el 30 de septiembre el primer Plan de Calidad y Simplificación Normativa de la administración de la Junta, como primer paso en el camino hacia la desregulación, que contará con una vigencia de dos años desde su aprobación y que cuenta con tres objetivos cuantificables: 461 normas para su análisis y depuración, 377 procedimientos para revisar su tramitación y el silencio administrativo de casi 950 procedimientos cuya actualización también será comprobada.
En rueda de prensa este miércoles, la portavoz adjunta de Vox en el Parlamento, Paula Badanelli, ha manifestado que dicho plan "busca básicamente simplificar los trámites y hacer más fácil la vida de los andaluces y eliminar todo aquello que no sirve, eliminar duplicidades, normas, leyes y requisitos que han sido impuestos a los andaluces y a los españoles como consecuencia, la mayoría de las veces, de leyes ideológicas, de fanatismo y de planteamientos absurdos muchas veces por rendirse o ser sumisos a sindicatos".
"Vamos a eliminar todo aquello que sobra", ha indicado Badanelli, apuntando que es una "obsesión para Vox mejorar la vida de los andaluces y de los españoles, revisando todo lo que ahora mismo está en vigor y está en marcha, dejando lo que sirve y eliminando todo lo absurdo, todo lo impuesto y lo que hace cada día un poquito más complicada la vida de los andaluces".
"En esa línea estamos funcionando ya en Andalucía, como en todas las regiones en las que ya estamos en los gobiernos", ha señalado Badanelli, que ha expuesto que Vox quiere que se elimine "todo aquello que no sirva" y que se mantenga "lo bueno". "Lo primero que hay que hacer es revisar. Evidentemente, hay leyes ideológicas que ya es público y notorio que Vox quiere eliminar, como por ejemplo la mal llamada Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que allí donde hemos podido hacerlo se ha eliminado", ha agregado.
Se trata de normas que sólo son, según ha señalado, "una máquina de gastar dinero para mantener estructuras absolutamente innecesarias, inútiles y que solo hacen cargar de más peso y más gasto a los españoles sin darles nada bueno".
Sobre esa Ley de Memoria Histórica y Democrática y las actuaciones que contempla de exhumación e identificación de restos, ha insistido en que la memoria no puede "ser la memoria de unos y la desmemoria de otros", y ha querido dejar claro que Vox nunca "se ha posicionado en contra de que algún fallecido descanse en paz ni que ninguna familia pueda recuperar los restos de una persona perdida". "Estamos en contra de que se busque el enfrentamiento y la fractura entre españoles con heridas que en la mayoría de los casos están sanadas, y criticamos la parcialidad y la búsqueda de la ruptura y el enfrentamiento de esa ley", ha indicado Badanelli.
Respecto a si Vox plantearía también la eliminación o modificación de las leyes andaluzas de Igualdad y de Lucha contra la violencia de género, ha insistido en que se va "a revisar todo lo que hay para ver lo que sirve y lo que no". Esas normas, según ha indicado, en teoría son para proteger a las mujeres, pero cada año hay "más agresiones, más violaciones, más fallecidas y más gasto, y lo que no hay es un resultado positivo".
"A nadie le interesa medir el resultado de esas leyes ni lo que cuestan ni lo que aportan", ha manifestado la portavoz adjunta del Grupo Vox, quien ha señalado que "cuando nos encontremos leyes, esa y la que sea, que cueste millones de euros a los andaluces y a los españoles y no aporte ningún beneficio a la sociedad, evidentemente, por responsabilidad y por no engañar a nuestros votantes, por supuesto que cambiaremos esas leyes por otras leyes que funcionen y que supongan una menor carga económica para los andaluces y que el resultado sea medible y sea beneficioso".
"¿Para qué sirven leyes que no aportan nada bueno y que solamente cuestan más impuestos?", según ha planteado Badanelli, para quien el Estado ya "no se sostiene y creemos que es como consecuencia de muchísima burocracia absurda de muchas leyes ideológicas y de muchas cosas innecesarias que, evidentemente, una vez que revisemos, nosotros o eliminaremos o cambiaremos, pero indudablemente mejoraremos". "Nosotros hemos venido a recuperar todo lo perdido y a eliminar todo lo que nos ha traído hasta aquí. Entre los buenos y los malos, nosotros somos los buenos, y todo lo que salga de un gobierno con Vox será para bien de los andaluces", ha señalado.