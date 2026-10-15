Dos ancianos mueren y otras cuatro personas resultan heridas al desplomarse un ascensor en una residencia de Málaga

Dos residentes de 82 y 91 años han fallecido y otras cuatro personas han resultado heridas tras desplomarse un ascensor en una residencia de mayores de Vélez-Málaga, en la provincia de Málaga. El accidente tuvo lugar la noche del miércoles 14 de octubre en el centro Seniors, ubicado en la calle Alcalde Santiago Valle, y obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencias para rescatar a las seis personas que viajaban en el elevador.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso se produjo en torno a las 20:40 horas, cuando el Centro de Emergencias Sanitarias 061 alertó del desplome del ascensor en las instalaciones de la residencia. Tras recibir el aviso, se movilizó a los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los equipos sanitarios.

A su llegada, los servicios de emergencia comprobaron que seis personas habían quedado atrapadas en el interior del ascensor. Los bomberos llevaron a cabo las labores de rescate y, una vez liberados, los ocupantes fueron evacuados al Hospital Comarcal de la Axarquía para recibir atención médica.

La primera víctima mortal fue una mujer de 82 años, que falleció en el hospital tras ser trasladada desde la residencia. Durante la noche se confirmó también la muerte de un hombre de 91 años, según fuentes municipales citadas por medios de comunicación.

Los otros cuatro afectados son dos mujeres de 69 y 78 años y dos hombres de 68 y 86 años. Todos fueron trasladados al Hospital Comarcal de la Axarquía. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su estado de salud.

🔴 Una fallecida y cinco heridos tras desplomarse un ascensor en una residencia de mayores de #VélezMálaga 👨‍🚒 Los afectados han sido rescatados por los bomberos y evacuados a un centro hospitalario Audio de la noticia 🎧 https://t.co/HLx8IZWETNhttps://t.co/5Gq853trSL — EMA 112 (@E112Andalucia) October 15, 2026

La Policía Nacional investiga las causas

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el desplome del ascensor y determinar qué pudo provocar el accidente.

Desde la dirección de la residencia Seniors han explicado que están analizando lo ocurrido junto con el personal de la empresa responsable del ascensor y los trabajadores de mantenimiento del propio centro. Según han indicado, los registros de las instalaciones reflejaban que todo estaba en orden, aunque han pedido prudencia ante la cercanía del suceso y a la espera de conocer los resultados de las comprobaciones técnicas.

La residencia también ha señalado que está trabajando para recuperar la normalidad en sus instalaciones y garantizar la tranquilidad de los mayores que viven allí. Asimismo, ha asegurado que mantiene el contacto con los familiares de las víctimas y permanece pendiente de la evolución de las personas hospitalizadas.

El centro ha trasladado sus condolencias a las familias de los dos fallecidos y ha expresado su apoyo a todos los afectados por el accidente.

Un centro con 200 plazas para personas mayores dependientes

La residencia Seniors de Vélez-Málaga cuenta con 200 plazas y está concertada con la Junta de Andalucía. El centro presta atención a personas mayores de 65 años en situación de dependencia que necesitan cuidados personalizados y asistencia adaptada a sus necesidades.

El accidente ha generado preocupación por las circunstancias en las que se produjo, especialmente al afectar a seis personas mayores que utilizaban el ascensor dentro de las instalaciones residenciales.

Por ahora, las causas exactas del desplome no han sido determinadas. La investigación policial y las revisiones técnicas del sistema elevador deberán aclarar cómo se produjo el siniestro y si existió algún fallo mecánico o de otra naturaleza.

Mientras avanzan las pesquisas, la dirección del centro ha reiterado su compromiso de atender a los residentes y acompañar a las familias afectadas en las horas posteriores a una tragedia que se ha saldado con dos fallecidos y cuatro personas heridas.