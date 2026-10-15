Landaluce atiza al PP y señala a las cloacas de Leire Díez por su moción de censura

Contra todos y a pecho descubierto. Así se ha plantado el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce después de que el PP registrara el pasado miércoles una moción de censura contra él tras conseguir las 12 firmas de los 15 concejales populares, más cuatro de VOX. Solo tres de sus compañeros han decidido defenderle, después de que el todavía regidor asegurara que tenía pruebas que desmentían las últimas dos denuncias de agresión sexual conocidas a principios de semana por dos afiliadas al partido.

Landaluce ha asegurado en declaraciones a la prensa que sigue bastante sorprendido por toda esta situación, pero que el cariño de la gente, que todavía recibe el alcalde algecireño, le hace sentirse mejor. "Me veo con fuerza. Me ilusiona cuando sales a la calle y ves cómo te reciben y te dicen 'no dimitas, no dimitas' y cómo te apoyan y te dicen '¡vaya la que estarás pasando!'", ha asegurado Landaluce.

El alcalde de Algeciras, que lleva en el cargo desde 2011, forma parte del Partido Popular desde hace más de cuatro décadas. Ha sido diputado en el Congreso, senador en esta última legislatura, miembro de la Diputación de Cádiz y concejal. Pero, después de lo que él ha calificado de "trato injusto" de su partido, ha decidido cargar con dureza.

Landaluce ha asegurado que "siempre he cumplido con mi partido, con las siglas y con mis compañeros", pero lamenta que no le hayan defendido hasta que el caso se resolviera por vía judicial. "Me hubiese gustado que mi partido me hubiera dado la presunción de inocencia", ha afirmado el político gaditano.

Landaluce señala a las cloacas del PSOE

Pero la cosa no se ha quedado ahí. José Ignacio Landaluce también ha culpado de esta "cacería personal" al Partido Socialista, que tampoco le han dado un voto de confianza antes de que se conociesen los hechos. Incluso señala a la fontanera del PSOE, Leire Díez, como una posible autora de todo lo que ha ocurrido desde que se conociera la primera denuncia por agresión sexual.

"En el ayuntamiento he recibido a muchas personas. Aquí ha estado Leire Díez conmigo. La fontanera ha estado aquí. Debe de haber dejado a alguien de fontanero y de fontanera, porque siguen todavía con esta maquinación y esto que me están montando. ¡Que vaya feria, eh! ¡Vaya feria, vaya feria!", ha afirmado Landaluce.

Efectivamente, Leire Díez estuvo en Algeciras. Concretamente, el pasado 20 de octubre de 2022, cuando ocupaba el cargo de directora de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos. El motivo de su visita fue por la presentación de un sello que conmemoraba al Mercado Ingeniero Torroja, uno de los edificios históricos de la localidad.

Ante estas acusaciones sobre una posible acción de Leire Díez en este asunto, Libertad Digital se ha puesto en contacto con fuentes socialistas de la provincia gaditana. No han querido dar muchos detalles al respecto, pero consideran que "los hechos hablan por sí solos" y no dan validez a las declaraciones de Landaluce.

Jacinto Muñoz será el nuevo alcalde

Mientras continúa la guerra en el consistorio algecireño, ya se ha conocido la fecha en la que tendrá lugar la moción de censura contra Landaluce. Será el próximo miércoles 28 de octubre y el PP propondrá a Jacinto Muñoz Madrid (Algeciras, 1964) como nuevo alcalde de Algeciras. El primer teniente alcalde de la localidad (hasta hace unos días) es también diputado provincial de Cádiz desde junio de 2019. Además, ejerce como vicepresidente tercero de la Diputación, al frente del área de Función Pública y Recursos Humanos.

El presidente provincial del PP de Cádiz y alcalde de la capital gaditana, Bruno García, ha destacado su "experiencia", su "trayectoria" y su condición de "líder de equipo". La decisión, según ha explicado, ha contado con el consenso de sus compañeros: "Afortunadamente, todo el mundo quería que fuera Jacinto".

A pesar de que su carrera política podría estar pasando por sus últimos días, José Ignacio Landaluce mantiene la esperanza de volver a presentarse como alcalde de Algeciras. El escenario más lógico sería fuera del PP y con otra formación (quien sabe si con una propia), aunque Landaluce espera poder hacerlo con la formación que ha representado toda su vida.