Detenidos en Cádiz por arremeter contra la Guardia Civil con 150 petacas para narcolanchas

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Cádiz a dos personas, un hombre de 43 años y una mujer de 44, por embestir a dos patrullas policiales cuando intentaban saltarse un control establecido en la carretera A-48, en sentido Vejer de la Frontera. En el vehículo en el que viajaban los arrestados, los agentes encontraron 150 petacas de gasolina que contenían aproximadamente 3.750 litros de combustible, presuntamente destinados al abastecimiento de narcolanchas.

Los hechos ocurrieron sobre las 23:45 horas del jueves, durante un dispositivo preventivo desplegado por el Instituto Armado para combatir el denominado petaqueo, una actividad vinculada a la logística del narcotráfico que consiste en suministrar combustible a las embarcaciones utilizadas por las organizaciones criminales.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los ocupantes del vehículo trataron de eludir el control policial embistiendo a dos coches patrulla antes de emprender la huida por la carretera gaditana.

Embisten a las patrullas y huyen durante varios kilómetros

El operativo tenía como objetivo prevenir actividades relacionadas con el abastecimiento de combustible a las narcolanchas, utilizadas habitualmente por las redes de narcotráfico para transportar droga y facilitar sus desplazamientos por el litoral.

Durante el dispositivo, los agentes dieron el alto a un vehículo que, al verse sorprendido por el control, arremetió contra las dos patrullas de la Guardia Civil. Tras la embestida, el conductor continuó circulando durante varios kilómetros con la intención de escapar de los agentes.

La persecución concluyó minutos después, cuando los efectivos consiguieron interceptar el automóvil. En su interior localizaron las 150 petacas de gasolina, que almacenaban unos 3.750 litros de combustible.

Pese a haber sido interceptados, los dos ocupantes intentaron escapar de nuevo, esta vez a pie. Sin embargo, los agentes lograron alcanzarlos y proceder a su detención. Los detenidos son un hombre de 43 años y una mujer de 44. Ambos cuentan con múltiples antecedentes, según la información facilitada por el Instituto Armado.

Durante las actuaciones, los agentes comprobaron además que el hombre que conducía el vehículo carecía de permiso de conducir, una circunstancia añadida a los hechos que motivaron la intervención policial.

La carga de combustible localizada en el automóvil constituye uno de los elementos centrales de la operación, dado que el transporte de gasolina en petacas está relacionado con el suministro de las embarcaciones empleadas por las redes del narcotráfico en la costa gaditana.

La actuación se enmarca en los dispositivos de vigilancia y prevención que la Guardia Civil mantiene en las carreteras de la provincia para detectar movimientos vinculados a la logística de estas organizaciones criminales.

Los agentes sufrieron contusiones leves

La embestida contra las dos patrullas provocó daños materiales en los vehículos oficiales que participaban en el control. Los agentes implicados también sufrieron contusiones de carácter leve como consecuencia del incidente.

No obstante, según ha informado la Guardia Civil, todos los efectivos afectados se encuentran en buen estado de salud y las lesiones no revistieron gravedad.

La intervención pone de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan los agentes durante los dispositivos destinados a frenar las actividades relacionadas con el narcotráfico, especialmente cuando los sospechosos recurren a maniobras peligrosas para evitar su identificación o detención.

La Guardia Civil continúa desarrollando actuaciones preventivas en distintos puntos de la provincia de Cádiz para combatir el abastecimiento de combustible a las narcolanchas y dificultar el funcionamiento de las redes de apoyo logístico al narcotráfico.

La operación se ha saldado con dos detenidos, la intervención de los 3.750 litros de gasolina y daños en los vehículos policiales. Los arrestados quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con las actuaciones correspondientes.