Llaman a declarar al alcalde de Algeciras por un presunto delito contra la libertad sexual

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer ha citado a declarar en calidad de investigado a José Ignacio Landaluce por un presunto delito contra la libertad sexual. La magistrada titular ha acordado la admisión a trámite de la querella interpuesta a comienzos de esta semana por una mujer contra el regidor algecireño, abriendo formalmente diligencias previas para esclarecer los hechos, según confirmaron diversas fuentes jurídicas tras la información adelantada por el diario Europa Sur.

La comparecencia en sede judicial del primer edil tendrá lugar el próximo 23 de octubre. No obstante, el calendario procesal arrancará un día antes, cuando la instructora tome testimonio a dos integrantes de la corporación municipal en condición de testigos. Uno de ellos será Jacinto Muñoz, quien ejercía como primer teniente de alcalde en el periodo en el que presuntamente sucedieron los hechos y que ahora encabeza el movimiento interno para desbancar a Landaluce del consistorio. La otra citada es una de las tres concejales que, en contra de la directriz provincial de su formación, optaron por permanecer junto al regidor.

El origen de este frente judicial y político se remonta al pasado lunes, cuando trascendió la denuncia formalizada por una militante, que se sumaba a otra acusación registrada el pasado mes de septiembre. La denunciante mantuvo un encuentro con el presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, para exponerle lo sucedido. Tras conocer el testimonio, el responsable provincial convocó de urgencia a los miembros del equipo consistorial para reclamar que exigieran la renuncia de Landaluce o abandonaran de inmediato sus responsabilidades de gobierno, provocando una profunda crisis en el Ayuntamiento.

La negativa de Landaluce a renunciar a su cargo precipitó una ruptura definitiva en el grupo municipal. Un total de 12 de los 15 ediles populares decidieron desmarcarse del alcalde y pasaron a la oposición para registrar, en conjunción con los ediles de Vox, una moción de censura con el objetivo de relevarle del poder municipal. Muñoz fue designado como el candidato alternativo para asumir el mandato local una vez se debata la votación en el pleno.

Por su parte, Landaluce ha continuado al frente del consistorio reduciendo su equipo de gobierno a tan solo cuatro miembros, repartiendo las distintas tenencias de alcaldía entre las tres concejalas que no secundaron las órdenes de la dirección provincial. Esta decisión ha provocado que los órganos internos del Partido Popular procedan a la apertura de un expediente disciplinario a las ediles, mientras la localidad asiste a un complejo escenario a la espera del curso de las actuaciones judiciales y del desenlace plenario.