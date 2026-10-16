Vox alerta de que hay "riesgo" de "fraude electoral" en Granada, Málaga y Almería

Vox ha publicado una web para que los ciudadanos puedan ver el impacto de la llamada Ley de Nietos en el censo electoral con un mapa interactivo en el que se pueden consultar las distintas provincias españolas y sus municipios. En el caso de Andalucía, el líder de la formación de Santiago Abascal en la región y vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha publicado un vídeo explicando los riesgos que hay en algunas provincias andaluzas.

Manuel Gavira ha dicho que "un verdadero pucherazo, eso es lo que había previsto Pedro Sánchez para las próximas elecciones" del 29 de noviembre. Gavira ha dicho que en el "mapa en el que se muestra por colores el riesgo por provincias del fraude preparado por este Gobierno mafioso" hay tres provincias andaluzas en riesgo: Granada, Málaga y Almería.

El vicepresidente segundo de la Junta ha dicho que "sólo en Andalucía, que recordemos envía a 60 diputados al Congreso y 32 senadores, hay una provincia en riesgo extremo: Granada y dos en riesgo alto, Málaga y Almería, pero si vamos a los municipios el crecimiento de voto extranjero aumenta en algunos lugares de Andalucía hasta en un 300% como es el caso de Berrocal, en Huelva, o Játar, en Granada. La Guijarrosa en Córdoba aumenta un 200% su población con derecho a voto en el extranjero".

🚨 Sánchez pretendía perpetrar un auténtico PUCHERAZO electoral con la Ley de Nietos.@vox_es ha conseguido frenarlo en el Tribunal Supremo y ha lanzado un mapa interactivo para conocer qué provincias y municipios presentan mayor riesgo de alteración electoral. ⚠️ Consulta aquí… pic.twitter.com/w81k1eRr69 — Manuel Gavira 🇪🇸 (@GaviraVox) October 16, 2026

Para Manuel Gavira, "se trata de un auténtico fraude de ley que Vox ha conseguido detener en el Tribunal Supremo". En este sentido, el líder de Vox en Andalucía ha dicho que "el resultado final de este pucherazo podría ser la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez, la continuidad de un Gobierno que ha traído la precariedad en la vivienda, la precariedad laboral, ha consentido que nos invadan, que permite que sigamos teniendo unas infraestructuras tercermundistas y, por supuesto, que sigamos teniendo la corrupción socialista. En definitiva, un Gobierno que nos quiere llevar a la más absoluta oscuridad".