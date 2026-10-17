Andalucía eleva a situación 1 la emergencia por lluvia y envía mensaje Es-Alert en Almería

La Junta de Andalucía ha elevado el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) a la fase de emergencia, situación operativa 1, tras la activación del aviso rojo por lluvias en la provincia de Almería, lo que ha motivado el envío de notificaciones masivas a los teléfonos móviles a través del sistema Es-Alert de la Red de Alerta Nacional.

El mensaje remitido a los ciudadanos a las 15:31 horas, redactado tanto en español como en inglés, indica "Alerta de Protección Civil. Activado el aviso rojo por lluvias en la zona de Poniente y Almería capital. Ante esta situación extreme la prudencia, evite desplazamientos innecesarios y consulte los consejos del 112".

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado a través de sus redes sociales la elevación del nivel del plan y el envío directo de los mensajes a los dispositivos ubicados en la zona afectada.

El aviso de Protección Civil y del servicio 112 advierte del nivel rojo, calificado de "peligro extraordinario", que se extiende por las comarcas del Poniente y Almería capital.

Esta alerta se concentra especialmente en los alrededores del municipio de El Ejido, donde el aviso permanecerá activo hasta las 16:59 horas.

🔴 Hemos enviado un mensaje ES-Alert a los vecinos de los municipios afectados por las intensas lluvias en la provincia de Almería. ¡Máxima prudencia! Hay aviso rojo. Por favor, que nadie cruce cauces ni zonas anegadas. Mucho cuidado y mantengamos la guardia alta. pic.twitter.com/YLDNEqkBgc — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 17, 2026

Las recomendaciones de autoprotección difundidas de manera insistente exigen no transitar ni cruzar zonas inundadas, anegadas o cauces, ni siquiera con el vehículo.

Asimismo, las autoridades piden a la población que, en caso de inundación, se dirija a las partes más altas de la vivienda y no baje en ningún caso a sótanos o garajes.

Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía debe contactar con el teléfono gratuito 112 y consultar los consejos preventivos en las plataformas oficiales.

Esta declaración de emergencia sucede a la activación inicial que la Junta realizó en la mañana de este sábado de la situación operativa 0 de preemergencia por los avisos meteorológicos de la Aemet en distintas provincias andaluzas.