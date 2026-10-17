Andalucía eleva a situación 1 la emergencia por lluvia y envía mensaje Es-Alert en Almería

La Junta de Andalucía ha elevado el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) a la fase de emergencia, situación operativa 1, tras la activación del aviso rojo por lluvias en la provincia de Almería, lo que ha motivado el envío de notificaciones masivas a los teléfonos móviles a través del sistema Es-Alert de la Red de Alerta Nacional.
El mensaje remitido a los ciudadanos a las 15:31 horas, redactado tanto en español como en inglés, indica "Alerta de Protección Civil. Activado el aviso rojo por lluvias en la zona de Poniente y Almería capital. Ante esta situación extreme la prudencia, evite desplazamientos innecesarios y consulte los consejos del 112".
El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado a través de sus redes sociales la elevación del nivel del plan y el envío directo de los mensajes a los dispositivos ubicados en la zona afectada.
El aviso de Protección Civil y del servicio 112 advierte del nivel rojo, calificado de "peligro extraordinario", que se extiende por las comarcas del Poniente y Almería capital.
Esta alerta se concentra especialmente en los alrededores del municipio de El Ejido, donde el aviso permanecerá activo hasta las 16:59 horas.
Las recomendaciones de autoprotección difundidas de manera insistente exigen no transitar ni cruzar zonas inundadas, anegadas o cauces, ni siquiera con el vehículo.
Asimismo, las autoridades piden a la población que, en caso de inundación, se dirija a las partes más altas de la vivienda y no baje en ningún caso a sótanos o garajes.
Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía debe contactar con el teléfono gratuito 112 y consultar los consejos preventivos en las plataformas oficiales.
Esta declaración de emergencia sucede a la activación inicial que la Junta realizó en la mañana de este sábado de la situación operativa 0 de preemergencia por los avisos meteorológicos de la Aemet en distintas provincias andaluzas.