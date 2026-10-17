La Guardia Civil desmantela una guardería del narcotráfico con más de 10.000 litros de gasolina en Conil

Nuevo golpe al narcotráfico en Andalucía. La Guardia Civil ha desmantelado en la localidad gaditana de Conil de la Frontera una guardería logística del narcotráfico en la que se almacenaban más de 10.120 litros de gasolina para abastecer embarcaciones de alta velocidad, en una operación que se ha saldado con cinco detenidos.

Según ha informado este sábado el instituto armado, los agentes localizaron en el registro de una vivienda de Conil, practicado la semana pasada, 61 garrafas de combustible preparadas para su uso.

También intervinieron una embarcación fueraborda sustraída, una furgoneta de alquiler, paneles para montar estructuras de embarcaciones y bidones estancos utilizados habitualmente para el avituallamiento de estas naves. La investigación ha permitido intervenir un total de 405 garrafas de combustible destinadas al abastecimiento de embarcaciones vinculadas al narcotráfico en la provincia de Cádiz.

Los cinco arrestados están considerados supuestos autores de delitos de contrabando, tenencia de sustancias explosivas o inflamables y pertenencia a organización criminal. Las diligencias continúan abiertas y los investigadores están identificando a decenas de personas que podrían estar relacionadas con los hechos.

Las primeras pesquisas permitieron detectar una organización criminal integrada por vecinos de Conil de la Frontera y La Línea de la Concepción, que utilizaba la vivienda de uno de sus miembros como base de operaciones y lugar de almacenamiento de combustible y otros materiales.

El grupo operaba habitualmente en la costa de Conil, donde presuntamente realizaba labores de trasvase de combustible, abastecimiento logístico de embarcaciones dedicadas al narcotráfico y cambios de tripulación.

La vivienda servía también como lugar de descanso para los principales responsables de la organización antes de sus actuaciones. En distintas dependencias auxiliares almacenaban las garrafas de gasolina y el resto del material empleado en sus actividades. La operación ha sido desarrollada por el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Conil de la Frontera.