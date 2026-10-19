El Museo de Almería revisa la figura de Luis Siret en la gran muestra dedicada a este pionero de la arqueología

Del Pozo destaca que "con más de dos centenares de piezas, la exposición ofrece la revisión más completa realizada hasta el momento de este fundador de la arqueología científica".

El trabajo del ingeniero belga fue fundamental para el conocimiento de la prehistoria del sureste peninsular, además de estar muy vinculado a la propia historia de la institución cultural.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, acompañada por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, y por el responsable de Relaciones Institucionales del Grupo Cajamar, Antonio Pérez Abraira, ha visitado hoy la exposición 'Luis Siret. Hechos, no palabras' que podrá verse hasta el 28 de marzo de 2027 en el Museo de Almería. "Con más de dos centenares de piezas arqueológicas, documentos, fotografías y dibujos, esta es la primera muestra monográfica que la institución almeriense dedica al investigador belga Luis Siret, cuya trayectoria está estrechamente vinculada al desarrollo de la arqueología en Almería y a la propia historia del museo", ha señalado Del Pozo.

Uno de los principales atractivos de la exposición es el regreso temporal a Almería de más de un centenar de piezas de la colección de Luis Siret, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Donadas por el investigador y trasladadas a Madrid en 1935, estas piezas "regresan noventa años después al territorio del que proceden, en este importante préstamo patrimonial de carácter temporal de indudable relevancia para entender la historia del sureste peninsular, con especial atención a yacimientos como Villarricos, Los Millares y El Argar", ha informado la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte. A estas piezas se suman, asimismo, materiales inéditos o excepcionalmente expuestos procedentes de las propias colecciones del Museo de Almería.

Comisariada conjuntamente por Tania Fábrega, directora del Museo de Almería, y Ruth Maicas, conservadora del Museo Arqueológico Nacional, la muestra, que cuenta con la colaboración de Cajamar Caja Rural, permite acercarse a la trayectoria científica, los métodos de trabajo, intereses y distintas dimensiones de la personalidad de Luis Siret (Saint Nicolas de Waess, Bélgica, 1860 - Las Herrerías, Almería, 1934).

La muestra también analiza la contribución del investigador belga al nacimiento de la arqueología científica, la dimensión internacional de sus investigaciones y la consolidación de una metodología basada en el registro y la documentación sistemática. Planos, dibujos, manuscritos, fotografías, diarios de campo y correspondencia permiten acercarse a una forma de investigar en la que la observación y el registro de los materiales ocupó un lugar central, dejando a un lado al método anticuarista que había predominado hasta entonces.meto

"Luis Siret fue pionero de la arqueología científica. Sus investigaciones, en más de 500 yacimientos, 282 de ellos almerienses, así como sus secuencias cronológicas transformaron de manera definitiva el conocimiento de la Protohistoria y la Prehistoria del Sureste de la península Ibérica. Gracias a él, el yacimiento almeriense de Los Millares pasó a ocupar un lugar central en el estudio del Calcolítico Europeo, mientras que la Cultura del Argar se convirtió en un referente fundamental para el estudio de la Edad de Bronce", ha resumido Del Pozo.

Por su parte, Antonio Pérez Abraira, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Cajamar ha señalado que "para Cajamar, apoyar esta iniciativa tiene un significado especial. Nuestra historia está profundamente vinculada a esta provincia y a su desarrollo económico y social. Ese compromiso se expresa cada día en el apoyo a sus empresas, cooperativas, profesionales y proyectos, y en nuestra contribución al empleo, la innovación y la generación de oportunidades. Pero el desarrollo de un territorio no puede medirse únicamente por su capacidad económica. También depende de su memoria, de su patrimonio, de su conocimiento y de la capacidad de transmitirlos a las generaciones futuras. Por eso, para una entidad de raíz cooperativa como Cajamar, apoyar la cultura no es una actividad complementaria. Es otra manera de contribuir al progreso de la comunidad a la que pertenecemos".

"Colaborar con el Museo de Almería es una forma coherente de expresar nuestro compromiso con esta provincia. Apoyarlo significa contribuir a conservar su patrimonio, ampliar el acceso ciudadano al conocimiento y fortalecer una institución que conecta el pasado de Almería con los desafíos de su futuro", ha concluido Antonio Pérez Abraira.

Siret y el nacimiento de la arqueología científica

Luis Siret, ingeniero de minas formado en Bélgica, llegó a Almería en 1881. Durante más de cincuenta años desarrolló aquí una intensa actividad de investigación arqueológica que transformó el conocimiento de la Prehistoria del sureste peninsular.

Sus investigaciones abarcaron un amplio territorio, desde Granada hasta Alicante, aunque se concentraron especialmente en el entorno de Herrerías, en Cuevas del Almanzora, donde estableció su residencia. Sus investigaciones sobre yacimientos como Los Millares y El Argar situaron la arqueología almeriense en el panorama científico internacional.

Cinco áreas temáticas

'Luis Siret. Hechos, no palabras' se articula en cinco áreas temáticas que recorren su trayectoria vital, su pensamiento, su método de trabajo, los principales yacimientos que investigó y el destino de sus colecciones y archivos. El recorrido permite conocer las distintas facetas de Siret: el arqueólogo, el ingeniero, el dibujante, el investigador y la persona vinculada a la vida social de su tiempo. Una mirada amplia que permite comprender la complejidad de una figura que desarrolló su actividad en Almería durante más de medio siglo y cuya producción científica alcanzó una dimensión internacional.

La exposición se detiene también en el destino de las colecciones reunidas por Siret a lo largo de su vida. Parte de ellas fue vendida, intercambiada o donada a diferentes instituciones españolas y europeas, mientras que otros conjuntos permanecieron durante décadas en su casa de Herrerías, que se convirtió en un lugar de estudio y visita para otros investigadores.

El Museo de Almería y una memoria que continúa

La historia del Museo de Almería y la de Luis Siret discurren en paralelo. El museo no nació a partir de su colección, pero difícilmente puede entenderse sin la huella de sus investigaciones. Sus trabajos contribuyeron a dar a conocer internacionalmente la arqueología almeriense y forman parte de la historia científica que está en el origen de las colecciones del museo.

Con esta exposición, el Museo de Almería vuelve a poner en diálogo sus colecciones con nuevas miradas y reivindica también el valor de sus propias reservas como espacio de investigación y descubrimiento. La muestra saca a la luz piezas inéditas o poco conocidas y recupera materiales que contribuyen a completar el conocimiento de Siret y de la arqueología de su tiempo.

Programación especial

La exposición 'Luis Siret. Hechos, no palabras' está acompañada por una programación especial en el Museo de Almería, abierta al público y destinada a profundizar en la figura del investigador y en los contenidos de la exposición.

El pasado jueves 15 de octubre, a las 19.00 horas, tuvo lugar la mesa redonda Luis Siret. Hechos, preguntas y miradas, en la que participaron las comisarias de la muestra, Ruth Maicas y Tania Fábrega, junto al catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Almería José Luis López Castro y el prehistoriador y divulgador científico Ignacio Martín Lerma.