Landaluce dimite como alcalde de Algeciras para evitar la moción de censura de PP y Vox

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha formalizado su salida del consistorio gaditano tras anunciar que renunciará a su acta el próximo domingo 25 de octubre. Con este paso, el mandatario municipal evita someterse a la moción de censura que habían articulado de manera conjunta el Partido Popular y Vox, cuya votación en el pleno extraordinario estaba fijada para apenas setenta y dos horas después de la fecha fijada para su cese voluntario.

A través de una declaración difundida en formato audiovisual en sus redes sociales, y recogida por Europa Press, Landaluce ha expresado su pesar por una maniobra política que, según ha argumentado, le aboca irremediablemente a abandonar sus funciones de gobierno. El regidor ha insistido de forma tajante en que los hechos atribuidos sobre presuntas agresiones a dos compañeras de filas son completamente inciertos, tachando la situación de intento de linchamiento orquestado en su contra.

El dirigente ha proclamado su determinación de acudir a los tribunales ordinarios para salvaguardar su honor frente a lo que califica abiertamente como una falsedad. "Frente a un gran montaje con injustos ataques, frente a un gran montaje, yo me defenderé ante la justicia, lucharé por mostrar mi inocencia y espero que puedan tener sus responsabilidades los que han hecho todo este montaje", ha aseverado Landaluce durante su alocución pública, confiando en que el esclarecimiento judicial depure las responsabilidades de quienes promovieron los señalamientos.

La crisis en el municipio gaditano se precipitó a raíz de las denuncias internas conocidas en el seno de la organización, desembocando en una iniciativa municipal que sumaba los votos necesarios para su relevo inmediato. Ante la inminencia de perder la vara de mando en la sesión plenaria convocada por ambos grupos políticos, Landaluce ha optado por anticipar su marcha con el propósito de centrarse en su defensa jurídica y tratar de frenar el desgaste en el consistorio algecireño.

La renuncia anticipada abre ahora un período de transición sobre el futuro gobierno de la localidad, mientras se tramita el relevo formal y el caso dirime su recorrido legal. El desenlace pone de relieve la gravedad de un conflicto que no solo sacude el panorama político local, sino que obligará a las distintas fuerzas a reconfigurar acuerdos para asegurar la estabilidad institucional en una plaza clave del Campo de Gibraltar.