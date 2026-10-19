Un terremoto de magnitud 3,4 en Los Gallardos se siente en 22 municipios de Almería

Un terremoto de magnitud 3,4 en la escala de Richter se ha registrado a primera hora de este lunes con epicentro en el municipio almeriense de Los Gallardos. El movimiento sísmico, de carácter superficial, se ha sentido en otros 22 municipios de la provincia, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) consultados por Europa Press.

El seísmo se ha producido a las 05:31 horas y ha alcanzado una intensidad máxima de nivel IV. Además, durante la noche y la madrugada se han registrado otros dos movimientos sísmicos con epicentro en Bédar, de magnitudes 2,8 y 1,9.

El temblor alcanza intensidad IV en dos municipios

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado una intensidad IV en Arboleas y Lubrín. Esta es la intensidad máxima comunicada para el terremoto de magnitud 3,4, cuyo epicentro se ha localizado en Los Gallardos. En otros cinco municipios, el movimiento se ha percibido con una intensidad de entre III y IV: Albox, Cuevas del Almanzora, Huércal-Overa, Fines y Palomares.

Por su parte, Bédar, Cantoria, Carboneras, Líjar y Los Gallardos han registrado una intensidad III, mientras que en Antas, Zurgena, Olula del Río, Vera y Purchena la intensidad se ha situado entre los niveles II y III. El temblor también se ha sentido en Garrucha, Sorbas, Senés, Serón, Turre y Mojácar, de acuerdo con la información publicada por el organismo oficial.

Dos terremotos previos con epicentro en Bédar

El movimiento sísmico de primera hora de la mañana ha estado precedido por otros dos terremotos registrados en el municipio almeriense de Bédar. El primero se ha producido sobre las 23:09 horas del domingo, con una magnitud de 2,8 en la escala de Richter. El segundo se ha registrado a las 04:25 horas de este lunes y ha alcanzado una magnitud de 1,9.

Ambos seísmos también se han sentido en una decena de municipios de la provincia de Almería, según los datos recogidos en la información del Instituto Geográfico Nacional.