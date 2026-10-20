Juanma Moreno sitúa la minería metálica como pilar estratégico para Andalucía, con una "etapa más que brillante"

Este martes se ha inaugurado el Salón de la Minería de Sevilla (Mining and Minerals Hall 2026) en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) de Sevilla con la participación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El jefe del Ejecutivo andaluz ha destacado que "la minería metálica está en plena efervescencia, en plena expansión y está en pleno dinamismo". Para Moreno, en un mundo donde en cada esquina nos aguarda "una nueva incertidumbre en el ámbito económico y geopolítico", la "minería se perfila más que nunca como un sector estratégico y clave para la Unión Europea, y para el presente y el futuro de nuestro país".

"No habíamos sido conscientes en Europa, a lo largo de las últimas décadas, de la importancia que tiene para nuestro presente y nuestro futuro el tener un sector en la minería metálica bien posicionado, bien situado, y en plena capacidad productiva para poder competir, para poder tener soberanía y para poder seguir manteniendo nuestro propio sistema de producción", según ha expuesto en declaraciones recogidas por Europa Press. Según el presidente andaluz, "Europa tiene recursos, capacidades, talento, y tiene algo que otras zonas del mundo no tienen, como es la innovación suficiente, que gestionada con eficiencia, nos debe abrir una ventana de oportunidad única para ese autodesarrollo que necesitamos".

Juanma Moreno ha indicado que "desde Andalucía venimos demostrando que lo tenemos todo para poder escribir nuestro propio futuro, sin depender tanto de otros actores internacionales; podemos y necesitamos ser una potencia en energía renovable y, de hecho, ya lo somos". También ha destacado la apuesta "muy fuerte" por el hidrógeno renovable y ha señalado que la minería "vive una fase de expansión, más que prometedora" en Andalucía, que se va a "aprovechar al máximo", siempre "desde un criterio irrenunciable de compromiso con nuestro planeta y de sostenibilidad".

"En Andalucía se está impulsando una minería moderna, segura para los trabajadores y para sus entornos, que es innovadora y que claramente está digitalizada", según ha manifestado Moreno. El presidente de la Junta ha expuesto que Andalucía es líder en España al aglutinar el 90 por ciento del valor de la producción de la minería metálica, ya que cuenta con un total de 479 explotaciones activas que generan en torno a 8.000 empleos directos y una proyección superior a los 1.200 millones de euros.

Según Moreno, Andalucía es la segunda productora de Europa en cobre y lidera a escala mundial la producción primaria de estroncio, concentrando el 43% de la producción total. Ha apuntado que el cobre es clave para la transición energética. "El futuro que tiene el sector minero andaluz es aún más prometedor, con indicios de 22 de las 34 materias primas críticas que necesita la Unión Europea y que están identificadas en nuestro subsuelo; ahora toca hacer un trabajo de explotación e investigación para plantear un proyecto minero viable en el futuro", según Juanma Moreno, quien ha añadido que se han activado 70 permisos de investigación en las ocho provincias.

En el ámbito de la minería metálica, hay cuatro grandes minas en operación y, en breve, iniciarán su actividad otras tres que cuentan ya con todos sus permisos, según el presidente, quien ha recordado que "no hay nada más complejo que autorizar una mina nueva", ya que hay directivas europeas y legislación básica del Estado. "En definitiva, el sector atraviesa en Andalucía una etapa más que brillante, en un momento que es clave para que la Unión Europea gane autonomía en un ámbito estratégico, y eso nos llena de orgullo y también de responsabilidad", ha señalado.