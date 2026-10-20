La alcaldesa más votada del PSOE se da de baja del partido

La política malagueña afronta una nueva sacudida. Katrin Ortega, alcaldesa de Parauta, una pequeña localidad de apenas 271 habitantes en la Serranía de Ronda, ha solicitado la baja del PSOE junto a otros dos concejales de su equipo de gobierno. La decisión supone un revés especialmente simbólico para los socialistas: Ortega no es una alcaldesa cualquiera, sino la regidora que logró el mayor porcentaje de voto en las municipales de 2023.

Recordemos que Ortega obtuvo entonces 156 votos, el 88,14% de las papeletas emitidas. Solo 19 vecinos optaron por una alternativa, la candidatura del PP. El resultado permitió al PSOE hacerse con los siete concejales de la Corporación municipal y dejó a la alcaldesa gobernando sin oposición. Ahora, sin embargo, la regidora rompe con las siglas con las que consiguió aquella contundente victoria.

La propia Katrin Ortega ha confirmado su baja y ha definido la decisión como "personal", adoptada desde el "respeto". Según explicó, comunicó hace tiempo su intención al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar.

La alcaldesa asegura que el motivo fundamental es que ya no se siente identificada con ninguna sigla de ámbito nacional. "No necesito a un partido tradicional para continuar con mi labor política", viene a defender Ortega, que pretende trasladar ahora su proyecto directamente al ámbito municipal.

Junto a ella han solicitado también la baja del PSOE los concejales Juan Jesús Sánchez y Adelaida Becerra. Los otros cuatro ediles del Gobierno municipal concurrieron en 2023 como independientes dentro de la candidatura socialista, por lo que no son militantes del partido.

La consecuencia inmediata será que Ortega pase al grupo de los no adscritos una vez que el PSOE comunique oficialmente su baja al Ayuntamiento. La Alcaldía, por el momento, no está en cuestión.

De las siglas socialistas a una candidatura propia

La ruptura tiene, además, una segunda lectura. Ortega no contempla, al menos de momento, abandonar la política municipal. Al contrario: prepara el regreso de un proyecto independiente que ya tenía en mente en 2019.

Su intención es concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2027 bajo las siglas de Unidos Parauta Avanza, una formación que, según la propia alcaldesa, ya estaba prevista entonces pero que finalmente quedó aparcada para presentarse bajo las siglas del PSOE.

El mensaje de Ortega es claro: considera que su principal capital político procede de Parauta y de sus vecinos, no de una estructura partidista nacional.

Y los números de 2023 le dan argumentos. Con el 88% de los votos, la alcaldesa consiguió un respaldo extraordinario en un municipio tradicionalmente socialista y convirtió a Parauta en uno de los pocos bastiones del PSOE en una provincia donde el mapa municipal está ampliamente dominado por el PP.

El malestar con la dirección socialista

Más allá de la versión oficial, diferentes fuentes apuntan a un deterioro de las relaciones entre Ortega y la dirección provincial del PSOE. Entre los factores que habrían alimentado el desencuentro figuran sus discrepancias con determinadas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez y unas expectativas políticas que no habrían terminado de cumplirse.

Personas próximas a la regidora aseguran que estaba cansada de recibir peticiones para participar en cuestiones orgánicas del partido mientras, a su juicio, encontraba menos respaldo del esperado para resolver las necesidades de Parauta.

También se apunta a sus aspiraciones de dar el salto a la política provincial o incluso a otros ámbitos. Su ausencia de las listas de las últimas elecciones andaluzas y de las próximas elecciones generales habría contribuido al distanciamiento.

La ruptura con el PSOE se ha conocido, además, el mismo día en que ha trascendido que Katrin Ortega figura entre las candidatas barajadas para la próxima edición de Gran Hermano VIP, el conocido formato de Mediaset.

La alcaldesa ha reconocido haber recibido ofertas televisivas, aunque ha evitado concretar su procedencia. Su posición actual es tajante: "Ahora mismo no voy a entrar en ningún programa". Sea cual sea el recorrido de esa posible aventura televisiva, lo cierto es que Ortega vuelve a situarse en el centro de la atención pública.

La salida tiene una dimensión que va más allá de los 271 habitantes de Parauta. El PSOE pierde a una alcaldesa que encarnaba uno de sus resultados electorales más contundentes en Málaga y que gobernaba con el respaldo de prácticamente todo el electorado.

Ortega conserva la Alcaldía y mantiene intacta la estructura de su Gobierno. Pero en 2027 se medirá directamente con las siglas que la llevaron al poder. Será entonces cuando se compruebe si aquel 88% pertenecía al PSOE o, como ahora sostiene la alcaldesa, era fundamentalmente suyo.