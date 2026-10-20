La extrema izquierda, dividida en Andalucía el 29N: Adelante, FA y Podemos, con listas en las ocho provincias

Para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, la extrema izquierda concurrirá dividida al no haber acuerdo entre el Frente Amplio y Podemos con partidos nacionalistas en las diferentes CCAA. En Andalucía fue Adelante Andalucía la que primero dio un portazo a la formación que lidera Ada Colau y después fue Podemos.

El partido morado sí que había concurrido junto a IU, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde a las pasadas elecciones andaluzas del 17 de mayo bajo el nombre de Por Andalucía. En el actual Frente Amplio Por Andalucía ya no están Alternativa Republicana, Alianza Verde y Podemos, que ha anunciado que se presentará a las generales del 29 con listas en las ocho provincias.

Podemos se presentará en toda Andalucía

La portavoz autonómica de Podemos, Alejandra Durán, ha señalado que la voz del partido morado, que tendrá a la eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso, es "más necesaria que nunca" y ha puesto el foco de la campaña en tres ejes: "la casa, el trabajo y la paz". En esta línea, ha advertido de que la vivienda "se está convirtiendo en un privilegio para muchos andaluces que ni siquiera pueden pagar el alquiler". Por ello, ha pedido en el Congreso "medidas valientes que frenen la especulación y garanticen un parque público de vivienda".

Durán ha calificado como "gravísimo" que tres millones de andaluces estén en situación de pobreza y ha considerado que las medidas aplicadas "hasta ahora no han dado respuesta". Para revertirlo, la formación ha planteado dos propuestas que considera "fundamentales": el aumento del SMI a 1.800 euros y la jornada de 30 horas.

Por su parte, la secretaria de derechos Lgtbiqa+, Mar Cambrollé, ha afirmado que Podemos "aspira a representar los intereses de la clase trabajadora, la juventud, las mujeres y la diversidad", y ha lamentado que "no haya sido posible que fuera la propia clase trabajadora quien se expresara a través de unas primarias de carácter más amplio". En paralelo, ha subrayado que en "su partido todos los candidatos han sido elegidos en primarias". En esta línea, ha puesto en valor la figura de Irene Montero como "imprescindible".