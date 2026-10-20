La Junta lamenta la tibieza de España con Marruecos a la hora de "defender el interés nacional"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha lamentado este martes que el Gobierno de España, que "se sienta en el Consejo de Europa a tomar decisiones", no sea "tajante" y se muestre "siempre muy tibio" a la hora de defender el "interés nacional, que es el interés de los agricultores", con países como Marruecos, cuyas importaciones de tomates procedentes del Sáhara occidental tienen soliviantados a los productores españoles y, especialmente, a los andaluces. "Entiendo al sector primario, que se siente desprotegido y desamparado".

Así se ha pronunciado Fernández-Pacheco en un desayuno informativo organizado por Europa Press, con el patrocinio de Unicaja, en la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla. "Si la ONU no reconoce que Marruecos sea soberana sobre el Sáhara, ¿cómo van a entrar los tomates del Sáhara como tomate marroquí en virtud del acuerdo comercial? Se pide y exige que se cumpla la ley, el Derecho Internacional, que se respeten los contingentes y que se actúe cuando haya un incumplimiento. Tan sencillo como eso", ha argumentado el consejero.

Fernández-Pacheco no sólo se ha referido a Marruecos. Igualmente, ha mencionado los cítricos que entran de Egipto y el aceite procedente de Túnez. "Hay que ser exigentes con absolutamente todo el mundo. Hay que exigir que se cumplan los acuerdos, que se pongan las salvaguardas y que se respete el Derecho Internacional", ha apostillado. "Lo que se piden son cláusulas de salvaguarda justas y automáticas", ha reclamado el consejero, que ha subrayado que la experiencia con algunos acuerdos comerciales "es terrible" ya que "o no se aplican nunca o cuando dicen de aplicarlas, ya van muy tarde".

En este punto, y preguntado sobre Mercosur, ha aclarado que es "absurdo" que Andalucía, cuya "vocación" es exportar, se oponga al libre comercio. "Lo único que pedimos, como los agricultores, son reglas justas. Queremos que cuando compitamos en un mercado, todos lo hagamos en igualdad de condiciones. Y eso es lo que está en entredicho" con Mercosur. "Si el acuerdo contemplara algo tan sencillo como que en el momento en el que se supere el contingente de importación, automáticamente se cerrara la vía de importación, todos los agricultores estarían de acuerdo", ha apuntado.

En relación con la negociación del nuevo marco de la Política Agraria Común (PAC), Fernández-Pacheco ha sostenido que la PAC "no es una paguita". "Es una ayuda que cobran los agricultores porque son lo suficientemente eficientes a la hora de hacer su trabajo", ha defendido para, a renglón seguido, manifestar que la PAC es "la garantía de la soberanía alimentaria de Europa". "La PAC se concibe como una serie de recursos de los que Europa dispone para no depender de terceros países, para poder alimentar a su población. Europa tiene que decidir ahora si quiere seguir apostando por la soberanía alimentaria o depender también en materia de alimentación", ha sentenciado el consejero.

Para Fernández-Pacheco, "las políticas tienen que evolucionar" y es "entendible" que en un nuevo marco financiero plurianual se "detecten nuevas necesidades que hay que reflejar en los presupuestos". Pero "ese nuevo esquema --ha concluido-- entendemos que tiene que reconocer alguna singularidad, como la de los territorios que son más productivos desde el punto de vista agrícola pero cuentan con menos recursos hídricos, lo que no se puede traducir en un recorte".