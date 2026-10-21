De romper con el PSOE a la televisión: la alcaldesa de Parauta, candidata a Gran Hermano VIP

Katrin Ortega Márquez, alcaldesa de Parauta, un municipio malagueño de apenas 271 vecinos en el Valle del Genal y la Serranía de Ronda, ha vuelto a ser noticia esta vez por la sorpresa al figurar como candidata para participar en la próxima edición del conocido formato de televisivo Gran Hermano VIP, según ha confirmado La Opinión de Málaga.

El nombre de la alcaldesa comenzó a sonar para el concurso televisivo coincidiendo con la noticia de su salida de la formación socialista. Ortega, que en las elecciones municipales de 2023 se convirtió en la candidata más votada de España en porcentaje tras rozar el 90% de los apoyos, 156 votos de 175 emitidos, consiguiendo los siete concejales de la corporación y dejando al PP con solo 19 papeletas, ha solicitado formalmente su baja del PSOE.

En declaraciones recogidas por el citado diario malagueño, Katrin Ortega admitió no sentirse "identificada con las siglas nacionales", añadiendo que "ha llegado un punto en el que no me siento identificada con el partido". La regidora sostuvo además que "no necesita a un partido tradicional para continuar con su labor política" y defendió su intención de gobernar a partir de ahora "con sus propios criterios" para seguir trabajando por Parauta, hasta mayo de 2027, cuando prevé presentarse por "Unidos Parauta Avanza", un partido que ella misma creará.

La salida de Ortega no se ha producido de forma aislada. Dos de los concejales de su equipo de gobierno, Juan Jesús Sánchez y Adelaida Becerra, han seguido sus pasos para terminar con el partido socialista, mientras que los cuatro ediles restantes ya concurrieron en 2023 como independientes. Ninguno de los cargos municipales dejará su acta: todos mantendrán sus puestos pasando al grupo de concejales no adscritos una vez el PSOE notifique oficialmente la baja a la secretaría del Consistorio.

Aunque el rumor sobre el salto de Katrin Ortega a la pequeña pantalla no ha dejado de ganar fuerza en las últimas horas, habrá que esperar hasta que Telecinco publique la lista de concursantes oficiales de Gran Hermano VIP para comprobar si la alcaldesa malagueña da definitivamente el paso al entretenimiento televisivo.