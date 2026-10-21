El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP-A, Juanma Moreno, ha presentado al presidente nacional del PP y candidato a la Moncloa en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, en un acto sobre la vivienda en Sevilla. Moreno ha dicho: "Mi compañero, mi amigo y el próximo presidente de una de las naciones más importantes del mundo", y ha destacado la "esperanza" que hay para un cambio de Gobierno.

Juanma Moreno ha clausurado junto a Feijóo este acto sobre vivienda que ha mezclado "gestión, diálogo, consenso y debates". En su intervención ha dicho que hay "un halo de esperanza, porque esa esperanza que todos tenemos puestos en el 29N" es "una esperanza en tener un mejor gobierno, un gobierno normal, un gobierno honesto, un gobierno sensato. En definitiva, que trabaje en favor de todos con objetivos marcados". Ha reiterado que están "esperanzados en la figura de Alberto Núñez Feijóo" y que el 29N "esa esperanza se transforme en realidad".

El líder del PP-A ha indicado que la presencia de Feijóo en el acto sobre vivienda "demuestra compromiso" ya que "no está aquí por las elecciones, ha estado durante los últimos años, conoce Andalucía y puedo decir que ama Andalucía". Ha añadido que Feijóo "ha estado cerca de nosotros escuchando a los españoles del sur que tenemos una visión de la vida, de la economía, de la gestión de gobierno que creo que es interesante. Antiguamente a Andalucía no se nos tenía en cuenta, hoy día somos modelos de gestión para muchas cosas".

Sánchez, muro entre españoles y ni un solo ladrillo de verdad

En cuanto a la vivienda, Moreno ha dicho que la gestión de su Gobierno sobre esta cuestión es "exportable" y que "el problema de la vivienda no es sólo de familias vulnerables, es de las clases medias urbanas". En este sentido, el presidente andaluz ha apuntado que "construir viviendas es importantísimo, pero en Andalucía tenemos un problema de infraestructuras". Juanma Moreno ha dicho que "podemos construir viviendas, pero si no hay infraestructuras difícilmente podremos hacer viables esas viviendas". "Esta tierra ha sido tremendamente maltratada por el Gobierno de Sánchez. Quiero poner de manifiesto el balance en materia de infraestructura que no es deficitaria, es hiriente", ha añadido.

"La vivienda es un problema muy difícil, complejo, donde intervienen muchos actores y requiere un nivel de dedicación o precisión y acompañamiento pero si no se hace nada o lo contrario de lo positivo, tenemos un problema. Desde Andalucía hemos tratado de darle una solución a este problema desde el rigor y escuchar a actores del mercado. Estamos en ese gran objetivo que es construir vivienda, construir vivienda, seguir construyendo vivienda y, después, construir vivienda, facilitar a las familias y los jóvenes y luchar contra la falta de seguridad que tienen ahora mismo los propietarios", ha explicado el presidente andaluz.

Juanma Moreno ha sacado pecho de su gestión y ha contado que "en Andalucía llevamos años trabajando y aunque nos queda mucho por hacer podemos decir con orgullo que somos la CCAA donde más vivienda se construye". "Aquí no se ha puesto un sólo ladrillo en promociones que son exclusivamente del Estado en Sevilla, para construir muros entre los españoles algunos son especialistas y los hacen cada vez más gruesos y más altos, pero para poner ladrillos de verdad en 8 años no han sido capaces de hacerlos", ha destacado el presidente de la Junta de Andalucía que ha añadido que "en el portal de vivienda del Gobierno, Casa 47, no hay ninguna sola vivienda en Andalucía".

En el portal de la vivienda del Gobierno de la Nación no hay ni una sola vivienda ofertada en #Andalucía. Ni una. Es inexplicable. Están empeñados en levantar muros y lo que la gente necesita son más viviendas. pic.twitter.com/K7PiG4oXX4 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 21, 2026

Más bajadas de impuestos

El presidente de la Junta de Andalucía ha dado las claves para que se construya más vivienda: "Más suelo y menos burocracia". Cree que "el debate no es quién se queda con la bandera de la vivienda sino si es útil. Creo que se han cometido graves errores en materia de la vivienda que han agravado hasta límites insoportables la situación. Cuando uno carga de ideología la gestión las cosas nunca salen bien. Es evidente que ideologizar hasta el absurdo el ámbito de la gestión de la vivienda nos ha generado mucha inseguridad jurídica y muchos perjuicios con una parálisis del mercado del alquiler y la construcción".

"Hablemos de impuestos", ha dicho Moreno antes de señalar que "la presión fiscal del Gobierno de Sánchez estos años es insoportable" y que en este tiempo "en Andalucía hemos hecho ocho bajadas de impuestos". Ha anunciado que "en los Presupuestos que vamos a presentar alcanzaremos un ahorro anual de 2.100 millones de euros en los bolsillos de los andaluces". En este sentido ha recordado que "las primeras rebajas de impuestos las lideró nuestro consejero y flamante número 1 al Congreso por Sevilla (Juan Bravo)".

Moreno ha apuntado que "en 2027 vamos a volver a bajar un cuarto de punto el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de la vivienda y cuando acabemos la legislatura tendremos exactamente el mismo que Madrid. Una vez más nos igualamos a Madrid en presión fiscal, lo digo por aquellos que todavía no tienen su residencia social en Andalucía, que algunos los hay. Ya no existen esas diferencias fiscales". "Esto va a beneficiar a 147.000 familias", ha prometido.

¿Un Gobierno "aliado" en Moncloa a partir del 29N?

"Esto no va a ser posible si desde el Gobierno de España no tenemos un aliado, si no hacemos coincidir las políticas de nuestra CCAA con las de la nación", ha señalado Juanma Moreno. "Por eso espero, deseo y, además, confío plenamente que a partir del 29N los españoles tengan a bien que haya un cambio de Gobierno y que con el presidente Feijóo nos alineemos todos para hacer políticas comunes", ha dicho el líder del PP-A. Sobre las elecciones del 29N, Moreno ha dicho también que "existe una gran oportunidad" y que "si no hay vivienda no hay desarrollo económico".

"Tenemos mucho que hacer. Sé que nuestro presidente es consciente de este problema, tiene los equipos suficientes para hacer las reformas que necesita España y, desde luego, no puedo dejar de pasar esta oportunidad para pedirnos, como presidente de mi organización, como andaluz, que no pierdan ustedes la oportunidad de apoyar un cambio en toda España. La alternancia siempre es positiva, pero ahora es urgente", ha finalizado el presidente de la Junta de Andalucía.