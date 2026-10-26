Moreno apunta a la "transparencia" en el uso de datos de los ciudadanos como la clave para generar "confianza" en la IA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha puesto en valor la necesidad de "generar confianza" sobre la Inteligencia Artificial en la ciudadanía con el objetivo de "hacer más fluida" la relación con la administración pública. En este sentido, ha destacado diferentes iniciativas impulsadas desde el gobierno autonómico.

"Tiene que venir acompañado por un compromiso por nuestra parte de saber cómo utilizamos sus datos y que los ciudadanos sepan cómo utilizamos sus datos y para qué utilizamos sus datos. Y ahí es donde hace falta otra parte fundamental que es la transparencia. Un compromiso de transparencia hacia el ciudadano y después de seguridad, en este caso de ciberseguridad", ha señalado este lunes durante su intervención en la presentación en la Torre Bat de Bilbao de Future Government Center, una iniciativa de la multinacional japonesa NTT DATA.

En dicho encuentro, celebrado en Bilbao, Moreno ha compartido escenario junto al lehendakari, Imanol Pradales, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Previamente, a primera hora de la mañana, el presidente de la Junta de Andalucía ha sido recibido por su homólogo vasco en el Palacio de Ajuria Enea de Vitoria en una "reunión positiva y constructiva" entre ambos mandatarios regionales.

El presidente de la Junta ha destacado la creación en esta legislatura de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública y ha explicado que "empoderamos esa consejería para que sea transversal en la ejecución de las políticas digitales en todos los árbitros. Y al mismo tiempo lo vinculamos a la función pública como elemento motor de cambio y transformación en la administración pública".

En esta línea, Moreno ha remarcado el papel de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y el "ejercicio de escucha activa" ante "la posición a la defensiva" ante la inteligencia artificial. "Eso se traslada también a los 300.000 empleados públicos que tenemos en Andalucía, donde hay una parte que es reacia a la incorporación y a la formación. Y por tanto, teniendo en cuenta todo esto, lo que hemos hecho ha sido trabajar en primer lugar para hacer pedagogía y ser didácticos", ha señalado.

Junto a esta labor pedagógica, el presidente andaluz ha señalado la puesta en marcha de una prueba piloto en una ayuda económica en desempleo, que ha calificado como "un éxito". "Conseguimos dar la ayuda a 50.000 personas en unos cinco días, y el primer pago se hizo en 15 días", ha destacado.

"Necesitamos forzosamente ser más eficientes y se puede introducir a través de la inteligencia artificial y de la digitalización", ha remarcado a la par que ha puesto en valor el papel de los ayuntamientos en la implementación de la IA para "un cambio de paradigma". "Los ayuntamientos son claves para que este desarrollo se pueda hacer de manera completa y, sobre todo, para que esas habilidades o esos conocimientos básicos digitales lleguen al mayor número de personas", ha concluido en Bilbao el presidente de la Junta de Andalucía.