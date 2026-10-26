Moreno se reúne con Pradales en Vitoria: "Diálogo, cordialidad y espíritu constructivo"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, se ha reunido este lunes en Vitoria con el lehendakari vasco, Imanol Pradales. El encuentro ha sido a primera hora de la mañana en el Palacio de Ajuria Enea, sede del Gobierno autonómico vasco. El líder popular andaluz se encuentra de visita en el País Vasco donde ha participado en la presentación en la Torre Bat de Bilbao de Future Government Center, una iniciativa de la multinacional japonesa NTT DATA junto a otros presidentes regionales.

La reunión entre el presidente andaluz y el vasco ha sido "positiva y constructiva" según Juanma Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía ha compartido en su cuenta oficial de X unas imágenes de ese encuentro asegurando que tanto él como Pradales "hemos abordado la situación económica y diversos asuntos de interés común para el País Vasco y Andalucía. Diálogo, cordialidad y espíritu constructivo en beneficio de la sociedad".

Reunión positiva y constructiva con el lehendakari @Imanol_Pradales en el Palacio de Ajuria Enea. Hemos abordado la situación económica y diversos asuntos de interés común para el País Vasco y Andalucía. Diálogo, cordialidad y espíritu constructivo en beneficio de la sociedad. pic.twitter.com/xkoEZ1cK8x — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 26, 2026

Posteriormente han coincidido en Bilbao junto a otros mandatarios regionales como el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, y el del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Los cuatro presidentes han participado en el diálogo entre distintas instituciones La transformación pública en la era de la IA: prioridades, avances y retos de los gobiernos autonómicos, que estará moderado por la directora ejecutiva del Future Government Center, Paloma Baena.

Esta iniciativa de NTT DATA está "concebida como espacio de referencia para el análisis, la innovación y la colaboración en torno al futuro de la gestión pública". El acto lo ha clausurado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. En su intervención, Moreno ha puesto en valor la necesidad de "generar confianza" sobre la inteligencia artificial en la ciudadanía con el objetivo de "hacer más fluida" la relación con la Administración pública. En este sentido, ha destacado diferentes iniciativas impulsadas desde el Gobierno autonómico.