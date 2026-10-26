Muere Alfredo Sánchez Monteseirín, el alcalde socialista que gobernó Sevilla durante doce años

El exalcalde socialista de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín ha fallecido a los 69 años tras un prolongado periodo de problemas de salud. El político dirigió el Ayuntamiento hispalense entre 1999 y 2011, convirtiéndose en el regidor que más tiempo ha permanecido al frente de la capital andaluza desde la restauración democrática.

Según ha informado Europa Press, el fallecimiento ha sido comunicado por el presidente del Pleno municipal, Manuel Alés, durante una sesión extraordinaria dedicada a las ordenanzas fiscales. Tras conocer la noticia, los miembros de la Corporación municipal han guardado un minuto de silencio en memoria del exalcalde.

Sánchez Monteseirín llevaba varios años apartado de la vida pública por motivos de salud. Según publica elDiario.es, sufrió un grave accidente cerebrovascular en 2023 que le dejó importantes secuelas.

Doce años de pactos

Nacido en La Rinconada (Sevilla) el 25 de septiembre de 1957, Sánchez Monteseirín llegó a la Alcaldía en 1999, con 41 años. Lo hizo gracias a un acuerdo entre el PSOE y el Partido Andalucista, pese a que el PP había sido la fuerza más votada en aquellas elecciones municipales.

Su permanencia en el Ayuntamiento dependió de diferentes alianzas. En 2003, los socialistas ganaron las elecciones con 14 concejales y renovaron el Gobierno municipal mediante un pacto con Izquierda Unida. Cuatro años después, el PP volvió a imponerse en las urnas, pero el acuerdo entre PSOE e IU permitió a Sánchez Monteseirín continuar como alcalde.

En 2011, el PSOE optó por Juan Espadas como candidato y el popular Juan Ignacio Zoido consiguió la mayoría absoluta, poniendo fin a doce años de gobiernos socialistas encabezados por Monteseirín, según recuerda elDiario.es.

Durante sus tres mandatos se desarrollaron algunas de las principales transformaciones urbanísticas de Sevilla. Entre ellas destacan la peatonalización de la avenida de la Constitución y la Plaza Nueva, la implantación del tranvía Metrocentro, la ampliación de la red de carriles bici y la remodelación de la Alameda de Hércules.

Su gestión también estuvo vinculada a la construcción de las Setas de la Encarnación y al impulso de la Torre Sevilla. Asimismo, durante su etapa al frente del Consistorio entró en funcionamiento, en 2009, la primera línea del Metro de Sevilla.

Sus últimos años

En julio de 2024, cuando se cumplieron 25 años de su llegada a la Alcaldía, su familia difundió un comunicado en el que agradecía el "cariño" y la "discreción" de quienes se habían interesado por su estado de salud. El mensaje trasladaba también su "emocionada gratitud y su deseo de volver a compartir pasiones en el futuro", según recogió Europa Press.

Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar en enero de 2025, durante la presentación de su retrato oficial como expresidente de la Diputación de Sevilla. Durante el acto, el presidente de la institución, Javier Fernández, reivindicó su trayectoria municipalista y destacó su contribución a la transformación de Sevilla, según recogió elDiario.es.

Meses después, el 30 de mayo de 2025, recibió la Medalla de Oro de Sevilla a la Proyección de la Ciudad. Su estado de salud le impidió acudir a la ceremonia y fue su esposa, Felisa Tomás, quien recogió la distinción en su nombre, de acuerdo con la información de Europa Press.

De médico a alcalde

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, Sánchez Monteseirín desarrolló una trayectoria profesional vinculada a la inspección sanitaria antes de asumir sus principales responsabilidades políticas.

Su carrera institucional comenzó en 1979 como concejal de Burguillos. Posteriormente fue diputado provincial y, entre 1995 y 1999, presidente de la Diputación de Sevilla. También estuvo al frente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Durante su trayectoria en la Diputación de Sevilla asumió responsabilidades relacionadas con la sanidad y los servicios sociales, antes de presidir la institución entre 1995 y 1999.

Su último cargo público fue el de delegado especial del Estado para la Zona Franca de Sevilla, responsabilidad que desempeñó entre 2018 y 2024. Su cese quedó formalizado mediante una orden del Ministerio de Hacienda publicada en el Boletín Oficial del Estado el 11 de septiembre de 2024.

El recuerdo de Sanz

El actual alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha expresado sus condolencias a través de las redes sociales. El regidor popular ha recordado la trayectoria de su antecesor:

"Descanse en paz, Alfredo Sánchez Monteseirín. Alcalde que impulsó y transformó la ciudad durante sus doce años al frente del Ayuntamiento de Sevilla".

Sanz también ha destacado que fue la persona que más tiempo ocupó la Alcaldía en democracia y ha trasladado su "abrazo" y su "recuerdo más sincero" a los familiares y amigos del exregidor.

Descanse en paz, Alfredo Sánchez Monteseirín. Alcalde que impulsó y transformó la ciudad durante sus doce años al frente del @Ayto_Sevilla, siendo la persona que más tiempo ha ocupado este cargo. Mi abrazo y mi recuerdo más sincero a todos sus familiares y amigos. https://t.co/AWLCVgORPw pic.twitter.com/eEKncZIud6 — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) October 26, 2026

El reconocimiento institucional ya se había producido en marzo de 2025, cuando el propio Sanz anunció su intención de concederle la Medalla de la Ciudad. Entonces defendió la distinción con unas palabras recogidas por Andalucía Información:

"Con este reconocimiento se quiere que Sevilla haga justicia a una persona con la que se pueden mantener diferencias políticas pero a la que no se le puede negar su entrega por nuestra ciudad".