Imputados 18 excargos de la Junta de Andalucía por las ayudas opacas a Santana Motor

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha reactivado las pesquisas sobre las presuntas irregularidades en las ayudas públicas concedidas en la provincia de Jaén. El magistrado ha acordado citar como investigados a 18 ex altos cargos y miembros del Consejo Rector de la Agencia socialista IDEA y de la Junta de Andalucía, ampliando formalmente el periodo de instrucción de la causa hasta finales de 2026 para esclarecer el desvío continuado de fondos públicos en torno a la extinta factoría de Santana Motor.

En la resolución judicial figuran nombres de relieve del antiguo Ejecutivo autonómico socialista, tales como el exconsejero de Economía Antonio Ávila Cano, los exviceconsejeros Luis Nieto y Justo Mañas, además del que fuera director general de la citada agencia pública, Antonio Valverde Ramos. Todos ellos investigados por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en el diseño y ejecución del denominado "Plan Linares Futuro".

Inyectaron ayudas a la empresa ya liquidada

Según el juez, la Administración autonómica andaluza articuló una sistemática operativa para inyectar recursos de los contribuyentes a la empresa automovilística cuando ya se encontraba en quiebra técnica e incluso con posterioridad a su liquidación oficial en abril de 2011. El mecanismo eludía la fiscalización de la Intervención General y los controles ordinarios mediante transferencias directas a la Agencia IDEA que remitía este dinero a la filial Incuba para abonar prejubilaciones e indemnizaciones irregulares.

Se habrían desviado 44 millones de euros

A través de sucesivas ampliaciones de capital en la mercantil filial, se desviaron más de 44 millones de euros hacia la sociedad en extinción con el pretexto de costear anticipos a unos 750 extrabajadores. Las pesquisas han destapado más de 900.000 euros en anticipos jamás recuperados, abonos a personas que no reunían la condición de beneficiarias y préstamos presumiblemente ficticios de 1,5 millones de euros a entidades ligadas a la mercantil Matresur.

Para esclarecer el alcance del entramado, el magistrado ha ordenado una batería de declaraciones testificales a directivos de la factoría, auditores de la Intervención y representantes de los sindicatos UGT y CCOO. Igualmente, comparecerán en calidad de testigos el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río y el sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, Juan María González.