Moreno apoya el pacto "puntual" con Vox al Senado, pero recuerda: "Somos partidos distintos"

El acuerdo entre PP y Vox para concurrir al Senado de manera conjunta en algunas provincias en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha sido muy criticado en la izquierda, empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pactó previamente una fórmula similar con el Frente Amplio de Ada Colau.

Los diferentes actores políticos se han manifestado sobre este acuerdo y uno de ellos ha sido el presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP en la región, Juanma Moreno, desde Granada, donde ha participado en un acto sobre la inteligencia artificial. Moreno ha atendido a los medios y ha aclarado que el pacto con Vox, con quienes gobierna tras los comicios andaluces del pasado 17 de mayo, se circunscribe a las elecciones generales del 29 de noviembre y sólo en el Senado.

El presidente del PP andaluz ha dicho que el acuerdo con Vox para lograr la mayoría en la Cámara Alta es "puntual" y tiene "motivaciones claramente electorales", y ha resaltado que "Vox es Vox y el PP es el PP y somos partidos distintos".

La clave en este acuerdo tan criticado por el presidente del Gobierno está, precisamente, en el que previamente habían llegado los socialistas con la coalición Frente Amplio. Moreno ha destacado que "dentro de que somos partidos distintos y después de ver el acuerdo al que llegó el PSOE de Sánchez con la extrema izquierda, pues lógicamente hemos tenido que llegar a un acuerdo con esta formación política para mantener, en este caso en la Cámara Alta, una mayoría suficiente".

Moreno también ha dicho que "el PP tiene una larga tradición de acuerdos con fuerzas políticas como Unión del Pueblo Navarro o como Foro Asturias y, por tanto, son acuerdos puntuales que se hacen con motivaciones claramente electorales". El líder del PP andaluz ha explicado que esos acuerdos "no hay que sacarlos exclusivamente de ese interés y de ese espacio".

Sánchez y la campaña del 'miedo'

El presidente de la Junta de Andalucía ha criticado la precampaña que está haciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y candidato socialista a la reelección. Juanma Moreno ha dicho que Sánchez "vive cabalgando sobre el miedo, siempre lo ha hecho y siempre lo va a hacer". En este sentido, ha apuntado que el líder socialista "no es capaz de ilusionar porque no ilusiona a la sociedad y lo único que hace es sobrevivir en torno al miedo".

"Sánchez, pues, a lo suyo, a sobrevivir y a meter miedo, a que si vamos a involucionar o vamos a pasar a los años treinta", ha continuado Juanma Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía ha señalado que en la España actual los mensajes "absolutamente catastrofistas y apocalípticos que hace el señor Sánchez" no son de recibo y "solamente tienen cabida en un seno muy determinado de la sociedad y no en la mayoría de la sociedad".