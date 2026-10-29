El caos ferroviario que arrastra el departamento del ministro socialista Óscar Puente ha vivido este miércoles por la noche un nuevo y preocupante capítulo. El mismo día que España se quedó traumatizada por una nueva tragedia ferroviaria acaecida en Urda (Toledo), la red de Cercanías de Sevilla quedó severamente afectada después de que un tren de trabajos de mantenimiento de Adif descarrilara en la zona de La Negrilla, concretamente a la altura de la estación de Padre Pío-Palmete. El incidente obligó a la suspensión total del tráfico en la línea circular C4 durante toda la noche y las primeras horas de este jueves, engrosando la ya inasumible lista de incidencias en las infraestructuras ferroviarias convencionales del país.

Según confirmaron fuentes del gestor de infraestructuras (Adif), el siniestro se produjo en torno a las 20:40 horas cuando el convoy, compuesto por varios vagones vacíos de material, realizaba una maniobra en el tramo y sufrió una "salida de ejes", perdiendo su posición obligada sobre los raíles. Afortunadamente, en el tren de trabajo únicamente viajaba el maquinista, quien resultó ileso, lo que evitó una tragedia personal. Sin embargo, los daños materiales y el corte de la vía forzaron a la operadora a trasladar a los viajeros en taxis hacia sus destinos ante la absoluta falta de previsión y medios alternativos viables.

Una red en continuo desguace por el abandono ministerial

Esta nueva avería no es un hecho aislado, sino el reflejo de la desastrosa situación que padece el transporte ferroviario español a causa de la falta de inversión y el nulo mantenimiento gubernamental. La línea C4 de Sevilla, clave para la movilidad en la capital andaluza al enlazar puntos críticos como la estación de Santa Justa, Palacio de Congresos, Hospital Virgen del Rocío y San Bernardo, ya registró severos retrasos semanas antes, el pasado 6 de octubre, por incidencias idénticas en las inmediaciones de La Negrilla.

A pesar de que el servicio ferroviario ha quedado formalmente restablecido a primera hora de este jueves tras laboriosos trabajos nocturnos, la indignación de los usuarios sigue en aumento. Los ciudadanos continúan pagando el precio de un modelo de gestión pública del ferrocarril más centrado en los titulares ideológicos que en garantizar la fiabilidad elemental de las vías y el material rodante convencional.