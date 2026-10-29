Teresa Rodríguez se suma a las críticas al Gobierno por el accidente de Urda: "¿Es posible que haya filtrado audios?"

Un día después del accidente ferroviario en la localidad toledana de Urda siguen aumentando las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y a su ministro de Transportes, Óscar Puente, por la gestión del transporte y por haber filtrado los audios entre los maquinistas de los trenes y los operarios de Adif. El último accidente en la vía de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se ha cobrado 69 víctimas mortales y más de un centenar de heridos tras el impacto del AVE 2080 con el Iryo 6076 en la provincia de Toledo.

Desde el momento del accidente la extrema izquierda andaluza ha apuntado al Gobierno de Pedro Sánchez y ha pedido la dimisión de Óscar Puente. Así se manifestó poco después de conocerse lo sucedido el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García. El diputado andaluz dijo en su cuenta oficial de la red social X: "La prioridad el cariño y apoyo a las víctimas. Y también hay que hablar claro: Óscar Puente debe dimitir hoy. La culpa no puede recaer exclusivamente en un trabajador. Dos veces la línea de Andalucía en un año. Y lo pensamos también mucha gente de izquierdas".

Un mensaje que ha sido muy criticado por parte de la izquierda y muy celebrado por otras cuentas. Algo parecido a lo que ha ocurrido con el último mensaje de Teresa Rodríguez, ahora coportavoz de Adelante Andalucía. En este sentido, Rodríguez ha dicho en su perfil de X: "¿Es posible que el gobierno haya filtrado los audios para tratar de virar todo el foco al 'factor humano'? Me da igual el contexto y el papel asqueroso de la extrema derecha: esto es lamentable, y me niego a que solo puedan expresar la indignación que sentimos desde el fascismo".

¿Es posible que el gobierno haya filtrado los audios para tratar de virar todo el foco al "factor humano"? Me da igual el contexto y el papel asqueroso de la extrema derecha: esto es lamentable, y me niego a que solo puedan expresar la indignación que sentimos desde el fascismo — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 29, 2026

Entre las réplicas a este mensaje, Teresa Rodríguez ha contestado a alguna de ellas. Un usuario le ha preguntado: "Queremos transparencia o no, Teresa. Que hacemos" y la exdiputada ha contestado: "Esto no es transparencia, esto es dejar vendidos a un grupo de trabajadores y trabajadoras para tratar de esquivar lo ocurrido como si fuera un simple bache en la estrategia de campaña. Es asqueroso. Ahora el responsable de esta filtración también debería acabar en un juzgado".