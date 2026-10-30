Una fuerte explosión sacude la Fábrica de Municiones de El Fargue en Granada

La Fábrica de Municiones de Granada ha registrado este viernes por la mañana una fuerte explosión que ha movilizado a efectivos policiales, sanitarios y de Bomberos. Por el momento, no constan heridos de gravedad, aunque algunos trabajadores están siendo atendidos por problemas de audición tras la detonación.

El servicio de Emergencias 112 ha recibido numerosas llamadas de alerta poco antes de las nueve de la mañana. Los avisos advertían de una fuerte explosión en las instalaciones de la fábrica, situada en la zona de El Fargue, en Granada.

Mapa con localización de la explosión.

Despliegue de emergencias

Las primeras informaciones apuntan a que la explosión se ha producido en la zona del quemadero de la fábrica. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local, los Bomberos y los servicios sanitarios.

📣#EMA112 coordina más de una treintena de avisos por una deflagración en una fábrica de pólvora situada en El Fargue en el término municipal de #Granada ⌚️Los primeros avisos atendidos en el 1-1-2 se han recibido a las 8:57 horas 🚨Operativos de emergencia desplazados en el… pic.twitter.com/c5oUqbvmQQ — EMA 112 (@E112Andalucia) October 30, 2026

Los equipos de emergencia atienden a varios trabajadores que presentan problemas de audición como consecuencia de la detonación. Por ahora, no se han comunicado heridos de gravedad y se desconocen las causas de la explosión.

Vuelco de un camión

Este accidente se produce después de que el pasado 13 de octubre se produjera el vuelco de un camión en la A-4002, en Granada, que transportaba granadas de mortero de esta misma fábrica y que perdió parte de la carga sobre la vía, la cual tuvo que ser retirada con la intervención de efectivos policiales experimentados en manejo de explosivos.

La Junta de Andalucía activó la fase de preemergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas a causa de este accidente que se produjo cuando el vehículo siniestrado realizaba un transporte entre dos instalaciones de la compañía.