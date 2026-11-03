La acampada de Sevilla pide refuerzos para evitar el desalojo y resistir hasta la huelga general

Los responsables de la acampada instalada en las Setas de la Encarnación, en Sevilla, no tienen intención de abandonar la plaza. Sus organizadores han pedido refuerzos para evitar un posible desalojo y mantener la ocupación del espacio, al menos, hasta la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

El llamamiento llega después de lo ocurrido en la Puerta del Sol de Madrid, donde, según denuncian los manifestantes sevillanos, la acampada fue desalojada de forma "sorpresiva y violenta". Ante la posibilidad de que se repita una intervención similar en la capital andaluza, los organizadores han publicado un comunicado en Instagram para solicitar la presencia de más personas.

"Necesitamos a lo largo del día que venga toda la gente que pueda, a quedarse o a pasar la noche o la tarde, para dar presencia", señalan los organizadores en un comunicado recogido por Europa Press.

Los acampados pretenden, además, convertir la atención generada por la posibilidad de un desalojo en una oportunidad para dar visibilidad a otras iniciativas. En este sentido, consideran "imprescindible aprovechar el tirón mediático de la posible desacampada para dar el espacio a proyectos sociales de la ciudad".

Según explican, su intención es que la plaza continúe funcionando como un "espacio de proyección política de cara a la lucha por la vivienda y sobre todo de cara a la Huelga General".

Las luces de Navidad, en el centro del conflicto

La permanencia de los manifestantes en la plaza de la Encarnación choca con los planes del Ayuntamiento de Sevilla, que pretende liberar la zona para permitir el montaje del alumbrado navideño.

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha ofrecido este martes a la Subdelegación del Gobierno la colaboración del Grupo de Acción Rápida (GAR) y de la Policía Local para facilitar la liberación del espacio.

El regidor también ha cuestionado los argumentos de los manifestantes, al asegurar que sus reivindicaciones en materia de vivienda "son una gran mentira".

Por su parte, fuentes de la Subdelegación del Gobierno consultadas por Europa Press han señalado que, por el momento, "no hay novedades" sobre un posible desalojo.

Mientras tanto, los organizadores mantienen su llamamiento para aumentar la presencia de personas en las Setas y prolongar la protesta hasta el 11 de noviembre, fecha que se han marcado como horizonte mínimo para continuar con la acampada.