La Junta de Andalucía levanta las alertas por el virus del Nilo ante la caída de mosquitos

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha acordado el levantamiento de todas las alertas epidemiológicas que permanecían vigentes en la comunidad a causa del virus del Nilo. La decisión administrativa, que atañe a las trece localidades donde aún regían medidas excepcionales, se fundamenta en el descenso de las poblaciones de mosquitos que actúan como vector transmisor, propiciado por el cambio estacional y las actuales condiciones ambientales.

Con la retirada de las restricciones, el Ejecutivo autonómico dejará de emitir los informes diarios sobre la incidencia de la infección, al considerar concluida la etapa de máximo riesgo biológico. Las autoridades sanitarias han confirmado que no se declararán nuevas áreas de alerta ni se prorrogarán las que decayeron a finales de octubre. No obstante, han subrayado que el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores mantendrá su operatividad de forma anual para prevenir rebrotes mediante la monitorización constante.

Durante la temporada invernal, Andalucía conservará activo un sistema de vigilancia continuada, con una intensidad adaptada a la menor actividad de los insectos. Este mecanismo permitirá identificar de forma precoz eventuales circulaciones del patógeno y trasladar los avisos oportunos a las corporaciones locales, a las que el Gobierno regional ha instado a mantener las labores de control vectorial para evitar complicaciones en el próximo ciclo cálido.

El balance epidemiológico oficial no ha registrado nuevos casos en humanos en la última semana, consolidando el registro de este año en 79 contagios confirmados en territorio andaluz. Del total de afectados, 43 cursaron con sintomatología leve y 36 de carácter grave, requiriendo ingreso hospitalario 40 personas. En la actualidad, tres enfermos continúan internados en centros hospitalarios y cinco han fallecido debido a la infección.

En el ámbito del diagnóstico, los laboratorios autonómicos han analizado muestras de 922 usuarios para descartar la presencia del virus y han efectuado 222 cribados específicos ante cuadros de meningitis vírica. De forma paralela, los servicios de transfusión han completado 20.968 determinaciones en donaciones de sangre entre junio y noviembre, garantizando la seguridad en las reservas hemoderivadas de toda la comunidad autónoma.