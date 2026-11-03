La Junta exige al Gobierno que no deje "abandonada" a Andalucía y reclama un "puente aéreo" con Madrid

La Junta de Andalucía ha anunciado que va a exigir al Gobierno de España que "no deje abandonada" a esta comunidad autónoma tras el accidente ferroviario de la semana pasada en Urda –Toledo–, y en esa línea ha incidido en reclamarle que ponga en marcha "un puente aéreo" que conecte Madrid con Andalucía mientras la línea de alta velocidad entre ambos territorios se encuentre afectada por dicho siniestro en el que han muerto al menos 69 personas.

La vicepresidenta tercera y consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha trasladado estos mensajes a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Málaga para abordar el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2027 recién aprobado por el Ejecutivo de PP-A y Vox.

La también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha señalado que desde la Junta entienden que "por parte del Gobierno debe producirse un puente aéreo" entre Madrid y Andalucía, con conexiones con Málaga y Sevilla, "fundamentalmente, donde hay un mayor número de frecuencias y mayor capacidad", con "menor coste económico". "Eso sería lo lógico y lo entendible", ha defendido Carolina España antes de apostillar que "las competencias de la Junta son limitadas en ese aspecto".

Ha explicado además que el mismo día del accidente de Urda habló con el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, a quien trasladó que debían "hablar con las compañías aéreas" tras lo sucedido y el impacto que dicho siniestro tenía en la conexión ferroviaria por alta velocidad entre Andalucía y Madrid, y ha indicado que su compañero de gabinete ha realizado "gestiones" en ese terreno, si bien ha insistido en señalar que es un ámbito que no coincide estrictamente con las competencias de la Administración autonómica.

La consejera ha agregado que por parte de la Junta entienden que, "después de los días de luto y dolor" que se han vivido por el accidente, hay que "empezar a pensar en esas cuestiones económicas". Por su parte, el consejero de Fomento, también presente en esta rueda de prensa, ha confirmado que tras el accidente contactaron desde la Junta "con el secretario general de Transporte Marítimo y Aéreo", y le trasladaron "la necesidad de incrementar los servicios aeroportuarios con Andalucía".

"Sé que han estado hablando con las asociaciones, y parece ser que la voluntad existe de incrementar el número de vuelos, principalmente la capacidad" de los aviones que comuniquen Andalucía con Madrid, y "la posibilidad de introducir algunas líneas, algunos servicios adicionales", si bien "todavía no tenemos nada concretado", según ha abundado Muñoz-Atanet.

Finalmente, la vicepresidenta tercera y consejera portavoz ha advertido de que, "como Gobierno andaluz", van a "exigir" al de España que "no nos dejen abandonados", si bien "tampoco esperan mucho de este Gobierno" desde la Junta, ha apostillado. "Pero nosotros lo vamos a exigir, lo vamos a pedir y lo vamos a trabajar, en la parte que podamos", ha remarcado Carolina España para finalizar.