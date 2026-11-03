Moreno señala al Gobierno por el accidente de Urda: "El fallo humano es el de Sánchez por no actuar"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha elevado el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras el alcance entre dos trenes en la localidad toledana de Urda que ha provocado hasta el momento 69 fallecidos y decenas de heridos graves. El líder del PP-A recomendó hace unos días no usar los trenes de alta velocidad por los 115 fallecidos en menos de un año en la línea con Andalucía tras los accidentes de Adamuz y de Urda.

Moreno ha insistido en que no se montará en el tren "hasta que no haya una auditoría, una revisión exacta de cómo está esta línea férrea". El presidente de la Junta de Andalucía lo ha dicho en una entrevista en El programa de Ana Rosa de Telecinco en la mañana de este martes donde ha explicado que "después de ver los avisos que han hecho desde el sindicato de ferroviarios, después de ver los avisos, las advertencias y las incidencias que ha habido el ministro daba normalidad a que la línea, en este momento la LZB, que es antigua y tiene 30 años, se cae una vez cada dos días. Y él le ve normalidad a que se caiga ese sistema una vez cada dos días".

"Yo lo que pido es que haya una auditoría, una revisión, y en el momento en el que se haga una revisión en el corredor ferroviario de Andalucía yo seré el primero en montarme porque evidentemente soy uno de los usuarios y además es que lo necesitamos", ha añadido Juanma Moreno. El presidente andaluz ha puesto en un tuit en su cuenta oficial de X que "es inadmisible que después de dos accidentes ferroviarios en la línea Madrid-Andalucía, 115 fallecidos y numerosos heridos y afectados nadie asuma ninguna responsabilidad. El fallo humano es el de Sánchez por no actuar".

Es inadmisible que después de dos accidentes ferroviarios en la línea Madrid-Andalucía, 115 fallecidos y numerosos heridos y afectados nadie asuma ninguna responsabilidad. El fallo humano es el de Sánchez por no actuar. pic.twitter.com/Nt5Pw8Hndv — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) November 3, 2026

En ese mensaje enlazaba un fragmento de la entrevista en Telecinco en el que decía: "Lo que es inadmisible completamente es que después del accidente de Adamuz ya debería haber dimitido el señor Puente que un segundo accidente catastrófico como el que hemos vivido… 115 muertos más otras decenas de personas que están gravemente afectadas que el ministro ni nadie haya asumido una sola responsabilidad".

"Es que me parece algo que es no solamente sorprendente es que es absolutamente deleznable en una democracia y en un Gobierno. Ahora, la responsabilidad ya no solamente es del señor Puente. La responsabilidad es del señor Sánchez que es el que lo mantiene. Si aquí ha habido un fallo humano es el del señor Sánchez de mantener a un equipo incompetente claramente al frente del Ministerio de Transportes", ha dicho Juanma Moreno.

Andalucía, "una vez más aislada"

En esta entrevista, Juanma Moreno ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que busque "alternativas y soluciones" tras el corte de la línea de alta velocidad hacia Andalucía sin una fecha clara de reapertura en las próximas semanas. El presidente de la Junta de Andalucía ha recordado que en la región hay "cinco aeropuertos" por lo que ha pedido que se "refuercen las líneas aéreas" hacia Andalucía. Moreno cree que "con que haya más frecuencia" y que se limiten "los precios" puede servir para que "los ciudadanos utilicen el avión" para viajar de Andalucía a "Madrid, Barcelona y otras ciudades".

El presidente andaluz ha dicho que tras el accidente de Urda el corte de la unión con alta velocidad con el resto de España "no es solamente un desastre humano, sino un desastre económico y social" porque "ahora mismo, una vez más, Andalucía está aislada". "Llevamos ya prácticamente un año con aislamientos mensuales que está teniendo un impacto económico y social", ha insistido el líder del PP-A.

Juanma Moreno ha alertado del "impacto millonario" que va a provocar esta situación en la economía de Andalucía, especialmente en el sector turístico, uno de los motores económicos de la región. "Eso va a suponer pérdidas de puestos de trabajo y pérdidas de oportunidades económicas. No creo que sea bueno asfixiar al tercer motor que tiene España en términos económicos. Por tanto, yo lo que pido es soluciones", ha insistido.