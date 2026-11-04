¿Cuándo se restablece el AVE entre Madrid y Andalucía tras el accidente de Urda y qué pueden hacer los viajeros?

El accidente ferroviario dejó a numerosos viajeros sin saber cómo continuar sus desplazamientos hacia Andalucía, y la información disponible no recoge todavía un plazo oficial para que vuelva la circulación. Según El País, será 10 días después de que lo autorice la jueza. Se trata de la misma línea de la que habló el ingeniero Salvador García-Ayllón en una entrevista en La Trinchera de Llamas, de esRadio, donde explicó por qué falla el sistema de seguridad de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, el LZB.

Qué se sabe de la reapertura

El accidente se produjo el 28 de octubre en Urda (Toledo). Ese mismo día, varios pasajeros contaron a Libertad Digital cómo se enteraron del corte en la estación. Una de ellas lo describió así: "No sabíamos qué estaba pasando. Luego nos dijeron que todo estaba cancelado para Andalucía".

El único plazo que circuló entonces no era oficial. Consuelo, una de las afectadas, aseguró que una trabajadora les comentó que la reapertura de las vías podría demorarse tres días, aunque se trata de una información que la pasajera atribuye a esa conversación y no de un plazo oficial confirmado. A un grupo de viajeros llegados de Argentina les recomendaron no cancelar inmediatamente los billetes ante la posibilidad de que se habilite alguna alternativa en las próximas horas.

Cuando se restablezca, la línea podría hacerlo con menos trenes. Entre las medidas que Óscar Puente presentó tras el accidente figuran reforzar los maleteros para que no salgan proyectadas las maletas, reducir frecuencias y reforzar los protocolos de gestión manual con un segundo supervisor y habrá menos frecuencia de trenes durante una temporada sin definir. García-Ayllón criticó esas medidas en La Noche de Cuesta: "No se dice si se va a evitar que el LZB se caiga 170 veces".

Devolución del billete

La respuesta de Renfe a los pasajeros consultados el día del accidente fue el reembolso. "Renfe solo ha ofrecido el reembolso del billete", explicó un viajero que volvía de su luna de miel en Japón. "No ha ofrecido otra alternativa, ni autobús, ni otro tipo, ni otro medio de transporte", añadió. Carla recibió la misma respuesta: "Que cancelaban, que nos devolvían el 100 % del importe del billete y ya está".

Algunos afectados consideraron insuficiente esa devolución. Consuelo, que volvía a Jerez de la Frontera, señaló que aunque les han indicado cómo solicitar la devolución de los billetes, no les han ofrecido otro medio de transporte.

Avión: lo que ofrece Iberia

La alternativa más concreta que recoge la información publicada es la aérea. Iberia aumentó la capacidad de sus vuelos con Andalucía un 20 % el 28 de octubre. De las 520 plazas adicionales, 362 corresponden a la ruta entre Madrid y Málaga, mientras que las 158 restantes se incorporan a las conexiones entre Madrid y Sevilla. Para ello, las conexiones Madrid-Málaga-Madrid IB507/508 y Madrid-Sevilla-Madrid IB611/612 pasan a operar con aviones Airbus A321.

La aerolínea programó también dos vuelos extraordinarios ese día: el IB049, Madrid-Málaga, con salida a las 20:00 horas, y el IB048, de regreso desde Málaga a Madrid a las 22:00 horas. Además, trabaja en nuevas medidas para incrementar la capacidad de sus conexiones con Andalucía en los próximos días, en función de las necesidades de desplazamiento.

El precio tiene un tope: un límite a los precios de todos sus vuelos entre Madrid y Andalucía hasta el domingo 8 de noviembre, con un máximo de 99 euros por trayecto en clase turista y de 149 euros por trayecto en clase Business. Quienes ya tenían billete de avión y han cambiado de planes pueden gestionar los cambios a través del teléfono de atención habilitado por la compañía: 900 111 500.

Por carretera

El día del accidente, la opción del autobús se agotó pronto. "La gente ya ha cogido todos los autobuses. O sea, el que ha sido más rápido ya ha cogido su plaza de autobús y nosotros ahora mismo no sabemos cómo vamos a volver a nuestra casa", explicó el viajero que regresaba a Alcalá de Guadaíra.

El coche resultó caro. El marido de Consuelo alquiló uno y ella resumió la diferencia: "De 44 € que nos cuesta el billete y nos cuesta el coche 500 €". Iñaki Pulpillo, que viajaba en el Iryo accidentado, explicó en esRadio que tendrá que seguir cogiendo el tren por trabajo: "La carretera está igual de mal o peor que el AVE".

Si viajaba en los trenes accidentados

Antes de dimitir en la tarde del pasado miércoles, el ya exministro de Transportes Óscar Puente anunció 30 millones de euros en ayudas para las víctimas. Mario Samper, presidente de la asociación de víctimas de Adamuz, advirtió de que "nos tememos que los mismos trámites ralenticen las ayudas" también en este caso. Su asociación ha elaborado una guía que recomienda empezar por "un informe médico bien documentado y uno psicológico" y "tomar un abogado y que sea de confianza". Según explicó Samper, "hasta seis meses después puede aparecer sintomatología".