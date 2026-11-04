La madre de la bebé fallecida por quemaduras en Sevilla culpa a su expareja y alega miedo

Novedades en la causa judicial que investiga el fallecimiento de Leyre, la menor de 16 meses de Bormujos (Sevilla) que perdió la vida tras sufrir graves lesiones provocadas por agua hirviendo. La progenitora, Andrea Burdalo, ha comparecido este miércoles ante los juzgados como investigada por un presunto homicidio por imprudencia grave, en una sesión procesal marcada por el giro radical en su versión sobre lo ocurrido en el domicilio.

Durante su declaración, Burdalo ha defendido que fue su expareja quien introdujo a la niña en la bañera. Según este nuevo testimonio, ella se encontraba realizando diversos preparativos en una habitación contigua cuando acontecieron los hechos. Este relato contradice sus manifestaciones iniciales ante la Policía, momento en el que admitió haber sido ella la responsable directa de bañar a la pequeña.

Alega miedo a sufrir represalias

Preguntada en sede judicial por este cambio de versión, la investigada se ha justificado diciendo que tiene miedo a sufrir represalias por parte de la familia paterna. Sin embargo, estas explicaciones no han convencido a la acusación. A la salida de los juzgados, el letrado Francisco Campos, representante procesal del padre biológico de la víctima, ha lamentado las incoherencias del testimonio y ha recordado que el Ministerio Público aprecia en la conducta materna una "desatención grotesca" en sus deberes de cuidado.

Para la acusación y los fiscales, la mujer ejercía en el instante del suceso como la principal garante de la menor, toda vez que el padre biológico no se encontraba en la vivienda. Por ello, la parte afectada mantiene la exigencia de depurar responsabilidades penales al entender que el deber elemental de protección y auxilio hacia la víctima resultó flagrantemente vulnerado hasta causarle la muerte a la pequeña.

Los familiares del padre exigen justicia

En las inmediaciones de los juzgados del Prado de San Sebastián se concentraron allegados de la familia paterna con pancartas para exigir justicia. El abuelo de la víctima, José Antonio Molino, ha manifestado ante los medios la desolación de su entorno y ha asegurado que está convencido de que la menor fue asesinada. La representación legal ha avanzado que, una vez concluyan las diligencias periciales pendientes, valorará solicitar medidas cautelares para garantizar que la investigada continúe a disposición de la Justicia.