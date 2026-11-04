Málaga, escaparate de la innovación agrícola con Expo AgriTech 2026, que generará un impacto de 10 millones de euros

Expo AgriTech 2026 abre las puertas de su tercera edición. La mayor feria tecnológica para el campo, que tiene lugar hoy y mañana, 4 y 5 de noviembre, en Málaga, y reunirá a más de 8.000 profesionales agrícolas que acudirán para descubrir, de la mano de 217 firmas expositoras, las últimas innovaciones en maquinaria de última generación, sistemas de riego, automatización y robótica agrícola, inteligencia artificial y herramientas digitales con las que incrementar la rentabilidad y eficiencia de sus explotaciones. La celebración del encuentro generará un impacto económico de más de 10 millones de euros.

Bajo el lema 'Transforma tu campo, impulsa tu futuro', la nueva edición de Expo AgriTech pondrá el foco en las tecnologías que están cambiando la forma de producir y gestionar los cultivos. En este sentido, se presentarán 604 innovaciones que impulsan una agricultura más precisa, eficiente, conectada y sostenible, desde tractores y maquinaria agrícola avanzada de última generación hasta drones profesionales para la aplicación de tratamientos, la siembra y la monitorización de los cultivos, así como robots de pulverización autónoma y sistemas inteligentes que adaptan las aplicaciones al volumen de vegetación

La gestión eficiente del agua será otro de los ejes destacados, con tecnologías de teledetección para detectar el estrés hídrico, soluciones de inteligencia artificial que optimizan el riego en función de las necesidades del cultivo y del precio de la electricidad, bombas de alto rendimiento y nanoburbujas para mejorar la calidad del agua.

A estas propuestas se sumarán herramientas de inteligencia artificial para digitalizar las tareas agrícolas y centralizar la gestión de las explotaciones, sistemas biotecnológicos para producir microorganismos beneficiosos directamente en el campo, soluciones para analizar la salud biológica del suelo y medir el carbono almacenado, así como formulaciones científicas para mejorar el rendimiento de los cultivos y tecnologías de climatización y secado para invernaderos.

El espacio también mostrará maquinaria agrícola avanzada, servicios especializados de mantenimiento y nuevas aplicaciones de la agricultura regenerativa, reflejando el papel de la innovación tecnológica en la optimización de los recursos, la reducción del impacto ambiental y la mejora de la rentabilidad de las explotaciones.

Tecnología

En el marco de Expo AgriTech 2026 se celebra el Congreso AgriTech 4.0, el mayor foro europeo sobre innovación agrícola, que reune a más de 300 expertos para analizar los principales retos y tendencias que están transformando el sector. A través de un programa de ponencias y sesiones especializadas, los ponentes compartirán conocimiento, experiencias y casos de éxito para abordar desafíos como la incertidumbre geopolítica, el incremento de los costes de producción, el impacto de los fenómenos climáticos extremos y la necesidad de impulsar el relevo generacional en el campo.

En esta edición, el congreso refuerza especialmente los contenidos sobre inteligencia artificial, economía del dato, automatización y agricultura de precisión, con un enfoque práctico centrado en las aplicaciones de estas tecnologías y las oportunidades que ofrecen para mejorar la eficiencia, la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones.

Para ello, contará con experiencias de empresas y productores de referencia, como Unica, Moyca, Grupo AN, Trops, Fresón de Palos, IberoPistacho, Freshuelva, CASI, Reyes Gutiérrez y Primaflor, entre otros, que compartirán cómo están incorporando estas soluciones a sus modelos de producción y gestión agrícola.

El congreso celebra también el Foro de Regiones Agrícolas Innovadoras, un encuentro de líderes autonómicos de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Murcia que compartirán las estrategias que están poniendo en marcha en sus regiones para avanzar hacia un modelo agrario más competitivo, resiliente e innovador. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausurará un foro que busca impulsar la colaboración entre administraciones para potenciar la competitividad del sector agrario.

Innovación

Expo AgriTech 2026 vuelve además a reconocer la innovación y la capacidad transformadora del sector agrícola. La feria acoge la segunda edición de los Premios Chaleco Agricultor, conocidos como los 'Estrella Michelin de la Agricultura' y organizados junto con Asaja, que distinguirán a los tres mejores profesionales agrícolas de España por su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la tecnología para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de sus explotaciones.

Asimismo, se entregan los AgriTech Innovation Awards 2026, que reconocen a las empresas que lideran la modernización y transformación del sector, mientras que el AgriTech Startup Forum dará visibilidad a las startups más innovadoras, que presentarán sus soluciones tecnológicas ante inversores para impulsar su crecimiento y consolidación en el mercado.

A estas iniciativas se sumará el AgriHack Sprint de La Vega Innova, el hub de innovación digital del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que busca desarrollar soluciones tecnológicas a retos reales del sector, con especial atención a la gestión de cultivos subtropicales. Además, como novedad, Asaja celebrará también en el marco de la feria los Premios Nacionales Joven Agricultor 2026, que ponen en valor el talento de las nuevas generaciones y su contribución al desarrollo del medio rural.