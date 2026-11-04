Moreno activa un grupo de trabajo para articular ayudas a víctimas de Urda como las aprobadas tras Adamuz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado este miércoles la "instrucción" de "constituir un grupo de trabajo donde se incluyan varias consejerías" del Gobierno autonómico para reunirse con los "sectores afectados" tras el accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) la semana pasada con 69 fallecidos, así como para articular ayudas para las víctimas de ese siniestro como las que se pusieron en marcha tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas.

Así lo ha venido a trasladar la vicepresidenta tercera y consejera portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha subrayado que, aunque haya finalizado el luto oficial declarado por el accidente ferroviario de Urda, en esta comunidad autónoma se sigue "consternado" por lo ocurrido, así como "pendientes de la evolución de los heridos".

La también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha lamentado que esta "tragedia" ha "golpeado terriblemente" Andalucía cuando esta comunidad aún no se había recuperado del accidente de Adamuz. Al hilo, ha indicado que el comisionado que se nombró en su momento para la atención a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, Jaime Mora, "se va a poner también en contacto con las víctimas" del siniestro de Urda.

Además, ha confirmado que por parte de la Junta se van a "retomar" y "reactivar las ayudas e indemnizaciones que en su momento se plantearon para las víctimas y los heridos de Adamuz", ahora dirigidas a las del accidente de Urda. A preguntas de los periodistas, Carolina España ha explicado que en dicho grupo de trabajo van a estar representadas las consejerías de Presidencia, Turismo y Justicia, Economía, Empleo y Fomento, así como que "en principio la idea es recuperar" en las ayudas que se destinen a las víctimas de Urda el mismo importe de las que "se aprobaron en su momento para los fallecidos y heridos del accidente de Adamuz".

"Estamos hablando de un pago único de 14.424 euros por cada víctima mortal", según ha concretado la consejera, que ha indicado que, además, "se establecieron diferentes categorías" de ayudas para los heridos, de las que la máxima contemplaba una ayuda de 16.828 euros, según ha recordado.

De igual modo, a preguntas de los periodistas sobre posibles iniciativas que impulse la Junta en materia turística para compensar el daño causado en dicho sector por ese accidente, Carolina España ha subrayado que el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Manuel Gavira, se encuentra esta misma semana en la feria World Travel Market de Londres, que es "muy importante" para el turismo andaluz, para el que "el sector británico es fundamental", según ha puesto de relieve.

La consejera ha dado por hecho que habrá que tocar "lo antes posible", en reuniones con el sector, "posibles campañas que se hagan de promoción del destino" andaluz, si bien también ha remarcado que "es importante que por parte del Gobierno" central "se refuercen también las comunicaciones".

Así, la portavoz de la Junta ha señalado que "tiene que haber más frecuencia" de vuelos con Andalucía, que cuenta con "seis aeropuertos", así como que los precios de los aviones estén "topados", y que haya "un mayor incremento en el transporte por carretera, porque las campañas están bien, pero los turistas tienen que llegar al destino de alguna forma", según ha abundado.

Carolina España ha agregado que le "consta que desde la Consejería de Fomento se ha hecho alguna gestión con alguna compañía aérea" en la "línea" de plantear propuestas para reforzar conexiones con Andalucía ante los problemas con la línea ferroviaria con Madrid, y que "el consejero de Turismo también estaba haciendo alguna gestión", y ha concluido que se va a tratar de aprovechar dicho grupo de trabajo para coordinar esas actuaciones y que "las gestiones se hagan de una forma única".