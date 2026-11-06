Indignación en Granada: queman una gran bandera de España y pintan "Fascistas fuera"

Tres individuos han quemado durante la madrugada de este viernes la gran bandera de España situada en una rotonda del centro de Granada. También han realizado una pintada con el lema "Fascistas fuera" en la base del mástil. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para tratar de identificar a los responsables de estos actos vandálicos.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 3:40 horas en la rotonda que separa el bulevar de la avenida de la Constitución y la Gran Vía de Colón. Según ha confirmado la Policía Local, tres individuos habrían participado en la quema de la enseña nacional y en la realización de la pintada de carácter antifascista sobre su pedestal.

A pesar de la rápida intervención de los agentes municipales, no fue posible interceptar a los presuntos autores. Desde la Policía Local han señalado que la zona cuenta con cámaras de vigilancia, debido a la presencia de edificios pertenecientes a distintas administraciones públicas en este entorno. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer lo sucedido.

Un análisis caligráfico para identificar a los responsables

Además, la Policía Local ha informado de que un perito está llevando a cabo un análisis caligráfico de la pintada que apareció en la base de la bandera. El objetivo de este examen es tratar de obtener pistas que permitan identificar a los posibles responsables de los hechos.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha mostrado su "repulsa y condena" ante lo ocurrido a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Mi repulsa y condena ante los actos vandálicos y daños producidos esta noche a la Bandera de España en el bulevar de Constitución.

Deseo y espero que la Policía científica identifique a los autores. Debemos entre todos favorecer la convivencia en nuestra ciudad y respetar los… pic.twitter.com/fLx5wEIspk — Marifran Carazo (@marifrangr) November 6, 2026

"Deseo y espero que la Policía científica identifique a los autores. Debemos entre todos favorecer la convivencia en nuestra ciudad y respetar los símbolos que nos unen", ha manifestado la regidora.