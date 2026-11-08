Moreno suelta "la rabia contenida" tras el accidente de Urda y pide un "castigo masivo" a Sánchez en las urnas

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha subido al atril del acto electoral de los populares celebrado este domingo en Málaga bajo los sones de Kilómetro Sur, la canción que él cantó durante la campaña de las elecciones andaluzas del pasado mes de mayo. "La próxima vez me traigo la guitarra y lo hacemos bien", ha dicho el político malagueño que ha jugado, y llenado, en casa haciendo de anfitrión del presidente nacional del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno el próximo 29N, Alberto Núñez Feijóo.

A Moreno le han precedido el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, y su antecesor y número 3 del PP nacional, Elías Bendodo. "Vamos a cambiar España desde Málaga, vamos con Alberto Núñez Feijóo", ha dicho Juanma Moreno, que cree que "esto pinta bien" al ver este "pabellón repleto con 6.000 personas pidiendo el cambio".

Cree Juanma Moreno que "quienes realmente nos la jugamos somos todos, nos jugamos el futuro de tu hijo, tu nieto, tu hermano, tu padre" el 29 de noviembre. Por eso ha dicho que "dentro de tres semanas tenemos que convencer todos a muchos vecinos, amigos y familiares para ir a las urnas".

En este sentido, el presidente andaluz ha dicho que "tenemos que hacer un esfuerzo para recordar lo que han sido estos años de sanchismo" porque "ellos", los socialistas y el Gobierno "se han encargado de ir tapando desvergüenza tras desvergüenza, fracaso tras fracaso, desgobierno tras desgobierno". "¿Os acordáis que hubo un golpe de Estado en España? ¿Os acordáis que hubo un presidente que declaró oficialmente la independencia de Cataluña? ¿Os acordáis que hubo una serie de señores que vulneraron la ley? Y también os acordaréis que después del trabajo de los jueces y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado fueron condenados. ¿Os acordáis quién sacó de la cárcel uno por uno a todos y cada uno de los golpistas? Fue Pedro Sánchez, por una necesidad política y de supervivencia", ha dicho Moreno.

"¿Os acordáis lo que ha sucedido con Koldo, con el primer secretario de organización y ministro de Transportes? ¿Os acordáis de esos vídeos y esos audios que sonrojan a cualquier persona que tenga un mínimo de moral y de ética? Hoy el señor Ábalos está en la cárcel, porque ha sido condenado con pruebas en las manos. Es muy grave y hay algunos que quieren que lo olvidemos. ¿Os acordáis de la DANA y de un presidente que dijo: 'Si quieren algo que me llamen'?", ha continuado el presidente andaluz.

"¿Os acordáis más recientemente una parte de nuestro país fue invadida y mientras estaba invadida la integridad territorial de España el presidente se fue de vacaciones un mes? Los ceutís sí que se acuerdan, que siguen viviendo con el mismo problema. Vais a tener la solución a vuestro problema con el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. ¡Ceuta y Melilla es España, tan España como Málaga, Madrid o Barcelona!", ha dicho Moreno, que ha levantado al auditorio. Los asistentes han coreado al unísono "¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!".

🇪🇸 Ceuta y Melilla son España y van a seguir teniendo nuestro cariño y nuestra comprensión. ¡No os olvidamos! Ceuta no se vende. Ceuta se defiende.#ElCambioNecesario pic.twitter.com/AK87CVYW3O — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) November 8, 2026

Tras una enumeración de hitos del sanchismo, Moreno ha pedido a "todos esos votantes socialistas de buena fe que están decepcionados e incluso avergonzados que por patriotismo, civismo, ética y honestidad" que "hay que cambiar el Gobierno de nuestro país. Tenemos que transformar nuestro país hacia otra forma de gestión y de hacer política con Alberto Núñez Feijóo".

La "rabia contenida" de Juanma Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía, además de destacar hitos de sus años gobernando la región, ha dedicado gran parte del tiempo a la tragedia ferroviaria en Urda que fue precedida hace unos meses de la de Adamuz, en el mismo corredor de la alta velocidad. Moreno ha recordado que tras esas dos catástrofes "115 vidas que han quedado truncadas y otras que han quedado tocadas para siempre".

"Tengo ira, pena, empatía, sensibilidad con esas personas que han perdido la vida, que han perdido tantas cosas. Cualquiera de los que estamos aquí podríamos haber sido uno de ellos, cualquiera", ha dicho Juanma Moreno sobre el accidente mortal de Urda. El presidente del PP-A ha continuado: "Siento mucha pena, pero también siento mucha rabia que he contenido durante diez días porque tengo una responsabilidad institucional y creo que las cosas se tienen que hacer siempre con razón, con sentido y educación. Tengo la sensación, la percepción de que ese accidente se podía haber evitado. No existe la seguridad al 100%, pero sí existe la capacidad técnica para que esos accidentes no se hubieran producido".

Sobre las últimas revelaciones sobre la presunta corrupción socialista, Moreno ha indicado que hemos visto que "el juez abre una pieza separada sobre supuestas mordidas a contratos que eran precisamente para garantizar la seguridad del corredor del sur. Cuando veo que la Fiscalía Europea ha pedido información para saber si esos fondos se han utilizado para eso o para otra cosa…". En este sentido, ha apuntado que cuando ve el "nivel de dejadez después de Adamuz, la falta de sensibilidad, la falta de gobierno, que no le duele España ni los españoles yo me rebelo".

Por patriotismo, por civismo, por ética, el 29N hay que cambiar el gobierno de España.@JuanMa_Moreno #ElCambioNecesario 🇪🇸 pic.twitter.com/DG8M6lUuoH — PP de Andalucía (@ppandaluz) November 8, 2026

"Os pido que en memoria de esas 115 personas que han perdido la vida que actuemos de una manera que es la cívica, con el instrumento más poderoso y el que más les duele a ellos, el voto, el castigo sereno del voto. De castigarlos masivamente para que se vayan y nos dejen. No han estado a la altura de lo que necesitaba nuestro país", ha dicho Juanma Moreno, que ha enumerado los incumplimientos del Gobierno con la región que él preside. Algo que ha achacado a que "no es casualidad" sino "un castigo severo a Andalucía porque ha decidido tener un destino libre y alternativo gracias al PP. Porque los andaluces han votado masivamente al PP".

En este sentido, ha concluido diciendo que el 29N "acabemos de una vez por todas con este maltrato" y a Feijóo, sentado en primera fila esperando su turno de intervención tras el presidente andaluz, le ha dicho: "Confiamos plenamente en ti, no estamos pidiendo más que nadie, vamos a pedir lo mismo que los demás. Nos ha maltratado Sánchez. Sé positivamente que lo vas a hacer. Son tiempos recios donde hace falta gestores que pasen tiempo en los despachos y se lean los papeles y se preocupen". "Alberto Núñez Feijóo es uno de los grandes gestores que tenemos. Es un gestor serio y responsable. Ya está bien de llenar los sitios de gente incapaz e incompetente, ¡Alberto, queremos a los mejores en tu equipo!", ha indicado Juanma Moreno, que ha terminado diciendo: "Tenemos la razón de nuestro lado para provocar un gran cambio político".