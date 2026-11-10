Cinco detenidos con armas de guerra por el secuestro de un irlandés en Málaga

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por su presunta participación en la desaparición de un ciudadano irlandés en la Costa del Sol, que se halla en paradero desconocido desde junio, un secuestro que estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas. Los investigados, cuatro compatriotas de la víctima y un inglés, miembros de un conocido clan irlandés relacionado con el crimen organizado, han sido arrestados en Estepona y Benahavís (Málaga) por su presunta participación en los delitos de detención ilegal, depósito de armas de guerra, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal, sustracción de vehículo y tráfico de drogas.

A uno de los detenidos le constaba, además, una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) decretada por las autoridades de Irlanda por un robo violento, según ha informado la Comisaría Provincial de Málaga. Tras media docena de registros domiciliarios en la provincia, los agentes han intervenido tres armas cortas de fuego, una con silenciador, dos armas de guerra, un AK-47 y un subfusil, 37,8 kilos de hachís, 61.520 euros en efectivo, ocho vehículos a motor, uno denunciado como robado, material informático y telefonía móvil, entre otros efectos de interés. El juez ha decretado ya el ingreso en prisión provisional en España de los sospechosos.

La investigación se inició después de que una mujer informara de la desaparición de su pareja, un hombre de 40 años, el pasado 10 de junio cuando acudió a una cita con un supuesto amigo en una cafetería de San Pedro Alcántara, en Marbella (Málaga). La denuncia por desaparición se interpuso un día después, el 11 de junio, después de que la denunciante no pudiera contactar con su pareja en las horas posteriores al encuentro.

La víctima recibió 'un aviso' antes de su desaparición

Desde un principio los investigadores catalogaron de preocupante la desaparición por el pasado de la propia víctima, vinculada con grupos dedicados al crimen organizado. De la investigación se desprende que el desaparecido recibió un aviso un mes antes de perderse su rastro cuando varios vehículos de su propiedad fueron objeto de un incendio provocado en la puerta de su domicilio, en una urbanización de Marbella.

Las diligencias constataron, además, cómo el desaparecido, que habría sido objeto de secuestro por posibles desavenencias con miembros de una célula de un conocido clan irlandés asentado en la costa malagueña, fue conducido a una zona rural en Estepona. Allí fue obligado a subir a un segundo coche —este automóvil fue localizado calcinado en una zona montañosa para eliminar pruebas— hasta llegar a una finca de la localidad andaluza.

Tras las labores de investigación, agentes de la Udyco, con la colaboración de otras unidades, GOES, Medios Aéreos, Guías Caninos y otros grupos de Policía Judicial, protagonizaron el pasado 27 de octubre la entrada y registro en seis domicilios, cinco en Estepona y uno en Benahavís. Entre los inmuebles objeto de registro estaba la casa en la que habría sido retenida la víctima, a la que aún siguen sin localizar pese a las intensas búsquedas, infructuosas hasta la fecha. La Policía Nacional ha detenido por estos hechos a cinco hombres, de edades entre 28 y 58 años, todos ellos vinculados a la mafia irlandesa.