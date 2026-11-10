Concha Yoldi ingresa en la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía

La presidenta de Persán, Concha Yoldi, ha ingresado como académica en la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía (Acsyma), una institución que reúne a personalidades de reconocido prestigio procedentes de los ámbitos empresarial, científico, cultural, universitario y de los medios de comunicación. Entre los fines de esta entidad figura contribuir al desarrollo económico y social de Andalucía, así como a la protección y conservación de su entorno natural y urbano.

Concha Yoldi ha recibido el nombramiento como un honor y, al mismo tiempo, como una responsabilidad al servicio de Andalucía y del diálogo entre la empresa, el conocimiento y la sociedad: "Asumo esta designación no solo como un honor, sino también como un deber: el de contribuir, desde mi experiencia y con el respeto que exige toda tarea intelectual, a que la ciencia y la reflexión social sigan iluminando los grandes desafíos de nuestro tiempo", ha señalado.

El acto, celebrado en Sevilla en la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, ha estado presidido por Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Durante la ceremonia, Concha Yoldi ha pronunciado su discurso de ingreso, titulado "Industria química y sostenibilidad", al que ha dado respuesta José Damián Bogas Gálvez, académico de la institución.

En su discurso de ingreso, Concha Yoldi ha defendido la industria como un motor fundamental de empleo estable, innovación y desarrollo territorial. También ha subrayado la necesidad de reforzar la industrialización de Andalucía y de favorecer una mayor colaboración entre empresas, universidades, instituciones y sociedad.

La nueva académica ha dedicado una parte central de su intervención al papel de la industria química ante los desafíos ambientales y sociales actuales: "La química, bien entendida, no es el problema; es parte de la solución. Lo importante no es demonizarla, sino preguntarnos qué química queremos impulsar: una química más segura, más eficiente, más transparente y comprometida con los grandes retos de nuestro tiempo".

Concha Yoldi ha defendido una sostenibilidad integrada en la actividad empresarial, respaldada por la ciencia, la innovación y resultados verificables. Como ejemplo, ha recordado que el origen de Persán se encuentra en el aprovechamiento de residuos del aceite de orujo para transformarlos en jabón, una práctica que hoy se identifica con la economía circular y que continúa presente en la filosofía de la compañía.

Asimismo, ha destacado el valor de la investigación aplicada y de la colaboración entre universidad y empresa para transformar el conocimiento científico en soluciones que mejoren la vida de las personas. Concha Yoldi ha concluido su intervención reafirmando su compromiso con Andalucía y con una concepción del progreso sustentada en el conocimiento, la responsabilidad y el servicio a la sociedad: "Quisiera que mi presencia en esta Academia sirviera, aunque solo fuera modestamente, para fortalecer ese diálogo siempre necesario entre conocimiento, empresa y sociedad; entre innovación y responsabilidad; entre progreso material y sentido ético".

Además, en su intervención, Concha Yoldi ha repasado los cuatro pilares que han marcado su vida: la empresa familiar, el compromiso social, la universidad y la familia. Una trayectoria estrechamente vinculada a Andalucía y orientada a favorecer su desarrollo económico y social. Desde la presidencia de Persán, ha contribuido al crecimiento de una empresa familiar sevillana que, cerca de 90 años después de su fundación, se ha convertido en un referente internacional en la fabricación y comercialización de productos para el cuidado del hogar y el cuidado personal. Actualmente, Persán supera los 1.200 millones de euros de facturación, cuenta con presencia industrial en seis países de Europa y América y dispone de un equipo de más de 3.400 personas.

Su compromiso social se articula también a través de la Fundación Persán, que preside desde su creación en 2006 y que trabaja para promover la igualdad de oportunidades, la inserción laboral y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. Concha Yoldi mantiene, además, una estrecha relación con el ámbito universitario. Durante nueve años presidió el Consejo Social de la Universidad de Sevilla y anteriormente formó parte, durante seis años, del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide. Desde estas responsabilidades ha trabajado para estrechar la colaboración entre la universidad, la investigación y el tejido empresarial andaluz.

Finalmente, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha reconocido los méritos y la trayectoria de Concha Yoldi, con especial atención a su compromiso social al frente de la Fundación Persán. Además, ha puesto en valor su manera de entender el trabajo como una herramienta de integración social, autonomía personal e igualdad de oportunidades. Asimismo, se ha mostrado convencida de que su experiencia empresarial y su compromiso social contribuirán a enriquecer el trabajo de la Academia.

El presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual, ha reivindicado la vigencia de estas instituciones y su papel como guardianas del saber y del método científico. Ante la hiperconectividad, el ruido mediático y la inmediatez de la información superficial, ha defendido su relevancia como espacios de serenidad, independencia analítica y pensamiento crítico.

Pascual ha destacado que las academias permiten abordar desde la ciencia y la experiencia acumulada los grandes retos de la sociedad actual, entre ellos el cambio climático, la transformación digital, la inteligencia artificial y la sostenibilidad.