Andalucía envía el ES-Alert en 30 municipios y mantiene la alerta naranja por la borrasca Charles

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ha activado de urgencia el sistema de aviso masivo a teléfonos móviles ES-Alert en un total de 30 municipios repartidos entre las provincias de Cádiz y Huelva. La medida, adoptada con carácter preventivo por la fuerza registrada en las últimas horas por el paso de la borrasca Charles, que mantiene activa la alerta de nivel naranja por precipitaciones e intensas rachas de viento que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora.

El aviso remitido a los dispositivos móviles coincide con la suspensión de la actividad lectiva presencial y el cierre de centros de día en las localidades señaladas, una decisión institucional tomada ante el previsto empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Las notificaciones de Protección Civil, distribuidas tanto en español como en inglés, han comenzado a ser recibidas por los usuarios ubicados en las comarcas del litoral de Huelva, el litoral gaditano y el Estrecho de Cádiz.

📲 EMA 112 ha enviado un mensaje ES-Alert a 30 municipios del litoral de Huelva, el litoral gaditano y el Estrecho. AEMET mantiene el aviso naranja por viento, con rachas de hasta 120 km/h. También se esperan lluvias. Si has recibido el mensaje en tu móvil, léelo y sigue sus… pic.twitter.com/jY85zDxVZ3 — EMA 112 (@E112Andalucia) November 11, 2026

En la provincia de Huelva, la alerta abarca a la capital de la provincia y a las localidades de Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría y Villablanca. Por su parte, en el litoral gaditano se incluye a la capital provincial, Barbate, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y Vejer de la Frontera, mientras que en la comarca del Estrecho afecta a los municipios de Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa.

El mensaje enviado por Protección Civil insta a la ciudadanía a extremar las precauciones, evitar cualquier desplazamiento que no sea estrictamente necesario y seguir los consejos de seguridad facilitados por el servicio de emergencias. Asimismo, la administración autonómica recuerda que el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) permanece activado en fase de emergencia bajo la situación operativa 1, y que el teléfono 112 sigue operativo de forma permanente para atender cualquier eventualidad.

112 ha gestionado un total de 213 incidencias hasta ahora

Paralelamente, en el plano operativo, el centro coordinador 112 ha gestionado un total de 213 incidencias vinculadas al temporal de lluvia y tormentas en el territorio andaluz desde el inicio de la jornada del lunes hasta el mediodía de este miércoles. Por provincias, Sevilla ha registrado la mayor concentración de avisos con 99 actuaciones, seguida por Cádiz con 49 y Huelva con 24. Córdoba contabiliza 19 emergencias, Málaga 15, Granada 5, y las provincias de Almería y Jaén una incidencia cada una.

Por tipología de los sucesos, los riesgos naturales concentran 81 de los avisos, correspondientes en su mayoría a anegaciones de agua. A esto se suman 50 intervenciones por derrumbamientos o caídas de estructuras y objetos, 32 afecciones al tráfico, 15 alteraciónes en los servicios básicos, cuatro accidentes de circulación y dos operaciones de rescate, además de otras incidencias menores. Durante las últimas horas, las actuaciones de los servicios de urgencia se han centrado primordialmente en la retirada de árboles y ramas en la vía pública en las capitales de Sevilla y Huelva, así como en la resolución de balsas de agua en la calzada e inundaciones parciales en viviendas.