Cazado un candidato del PSOE prometiendo ayudas en una mezquita a cambio de votos

Francisco Javier Perales, candidato por el PSOE a la alcaldía de Linares, Jaén, ha sido descubierto en el interior de una mezquita haciendo propaganda del voto y alentando a los musulmanes a votarle a cambio de proporcionarles facilidades como cesiones de territorios para la construcción de un cementerio musulmán y de más edificios de carácter religioso islámico.

Los vídeos han sido difundidos por el activista y periodista saharaui Taleb Alisalem, que se ha manifestado contrario a los intereses marroquíes más de una vez y ha protestado por el pueblo saharaui, en estos vídeos se ve durante al menos 8 minutos al candidato hablar acerca de las facilidades que recibiría la comunidad magrebí si el PSOE sale electo con él como alcalde, habla además de que se facilitarían las ayudas públicas a inmigrantes recién llegados.

🚨 EXCLUSIVA | El candidato del PSOE pidió hoy el voto a la comunidad marroquí y musulmana en una mezquita en la ciudad de Linares. Francisco Javier Perales Fernández, candidato socialista a la alcaldía de Linares, vicepresidente segundo de la Diputación de Jaén y secretario… pic.twitter.com/v1hZMV1yEm — Taleb Alisalem (@TalebSahara) November 9, 2026

Perales habría acudido a la mezquita para reunirse con la comunidad marroquí que ocupa en torno a 3.500 de los habitantes de la localidad de Linares, y allí escuchar sus peticiones y responder posibles dudas. Reconoció la dificultad de construir un nuevo cementerio, algo que la comunidad musulmana consideró relativamente sencillo haciendo un terreno diferenciado en el cementerio municipal ya existente.

Evitó cerrar la propuesta con una concesión clara de un territorio o solución concreta, pero respondió que atendería las necesidades de esta comunidad y preguntó por los rituales religiosos específicos que se siguen, descartando así la posibilidad de más nichos. También dedicó su discurso a instruir sobre cómo acceder a las concesiones de ayudas sociales.

Este planteamiento en su candidatura surge de un interés por atender a necesidades individuales y de barrios concretos del municipio en la candidatura de 2027 según ha comentado el propio candidato. Además, aprovechó la situación y la conversación para buscar el voto atacando a la oposición y hablando de los "discursos de odio" y "presunta discriminación" que estos partidos alientan en sus campañas y programas electorales, en un momento de especial debate sobre inmigración y servicios sociales.

No es la primera vez que Javier Perales está en el foco de una polémica. El candidato socialista ya ha sido acusado previamente, en 2025, en una denuncia por acoso sexual que la Fiscalía archivó y de la cual el PSOE aseguró que no tenía que ver con un delito de acoso sexual sino que, en caso de serlo, sería por injurias o vejaciones. Una denuncia que vino determinada por comentarios como "me pone y me da vidilla" de la denunciante delante de todos en una reunión pública.

El PP ya pidió en su momento que Perales abandonara todos sus cargos orgánicos e institucionales al PSOE, pero sin embargo continúa como candidato a la alcaldía, e incluso ha tratado de poner a su novia como cabeza de lista por Jaén gracias al apoyo de María Jesús Montero.