El Gobierno de Moreno defiende en "el mayor presupuesto" de España con la ausencia de la izquierda por la huelga

La imagen del Parlamento de Andalucía medio vacío será una de las de esta jornada en la que la huelga general contra la oposición ha fracasado de manera estrepitosa. En Andalucía, PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han decidido que sus diputados se ausenten de la sesión en la Cámara en la que se debate el presupuesto de la Junta para 2027.

Las cuentas de la Junta de Andalucía para 2027 ascienden a 54.716 millones de euros. Un presupuesto que la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, se ha encargado de desgranar en esta sesión parlamentaria en la que se ha ausentado la oposición al Gobierno de Juanma Moreno. Sobre esta ausencia, España ha dicho que "sorprende el aspecto que tiene hoy este Parlamento. Habla a las claras del sentido de la responsabilidad de algunos, no les interesa el futuro de los andaluces. Sólo lo que será de ellos después de 29N".

Carolina España este miércoles en el Parlamento de Andalucía

Carolina España ha añadido que puede "llegar a entender a Adelante Andalucía" y que "Por Andalucía quiera esconderse detrás de una pancarta después de haber acompañado a Pedro Sánchez 8 años en el Gobierno". Sin embargo, ha remarcado: "¿qué ha sido del PSOE haciendo una huelga contra la oposición, una huelga política en toda regla y una huelga electoral?". Cree que esta huelga "sólo tiene un interés: salvar a Sánchez en las elecciones del 29 de noviembre".

La vicepresidenta tercera de Juanma Moreno ha señalado que "les da igual" y que no les "extraña" que "al PSOE y la extrema izquierda parece que les ha dejado de interesar Andalucía y los andaluces". Sobre el Gobierno ha recordado que "no ha sido capaz de presentar un solo presupuesto en cuatro años no va a venir aquí a ver cómo un gobierno de coalición saca el suyo en sólo cuatro meses". "Cuatro años y cuatro meses, dos formas de entender la política", ha añadido Carolina España.

El "mayor presupuesto de España"

Carolina España ha dicho que el nuevo gobierno de coalición de PP y Vox que salió de las elecciones andaluzas de 2027 ha sacado el presupuesto en tan poco tiempo "derrumbado muros, construyendo alianzas mirando solo por el interés de Andalucía". Unas cuentas que ascienden a 54.716 millones de euros y que son, "el mayor presupuesto de España para 2027".

La vicepresidenta tercera de la Junta ha agradecido "a Juanma Moreno la confianza que deposita una vez más en la Consejería" para la elaboración de las cuentas autonómicas que son una "traducción en cifras de un proyecto político y la herramienta para convertir las prioridades en realidades". Carolina España ha señalado que "los recursos son limitados y cada decisión exige priorizar" y por ello ha reconocido "a todos los empleados públicos que han trabajado para que hoy podamos estar aquí. Han trabajado sin descanso con rigor y una enorme responsabilidad". Estas cuentas son "el resultado del trabajo de muchas personas y el compromiso de un Gobierno que sabe que gestionar estos recursos es una responsabilidad", ha concluido.

"Andalucía desde que gobierna Juanma Moreno ha ganado dimensión", ha continuado Carolina España que ha advertido que "no vamos a gastar lo que no tenemos" y que "no podemos elegir entre responsabilidad y ambición, Andalucía necesita las dos".

Carolina España ha explicado que de este presupuesto expansivo "2 de cada 3 euros están destinados a políticas sociales" lo que supone "35.000 millones" de euros de los 54.716 que componen el total de las cuentas. En esas políticas sociales están la Sanidad, que "supera los 17.000 millones, un 73% más" de cuando Moreno llegó a San Telmo; "11.889 millones para educación"; "3.308 millones para dependencia, con un incremento del 26% respecto a 2026"; "954 millones" para vivienda, "uno de los principales problemas de los españoles y una de las prioridades del Gobierno de Juanma Moreno".

Otras partidas son las de "120 millones para empleo y autónomos", "6.800 millones de euros para la dinamización económica, investigación, desarrollo e innovación". También "3.024 millones de euros" para los municipios y una "inversión global de casi 6.000 millones, de los que más de dos tercios están provincializados".

Menos impuestos, mayor recaudación

Carolina España ha explicado que "el 79,7%" de estas cuentas "se financia con recursos propios de Andalucía. Estos son los recursos de los andaluces. Bajando impuestos tenemos más recursos porque se dinamiza la economía. Eso permite crear más empleo y eso se traduce en un mayor número de contribuyentes".

Sin embargo, ha criticado que "a este presupuesto le faltan los 1.634 millones del sistema de financiación". Una cifra anual que Andalucía "recibe por debajo de la media según Fedea", ha destacado Carolina España. En este sentido, la vicepresidenta tercera de la Junta ha dicho que "Andalucía está en una injusta situación de infrafinanciación" porque "llevamos así desde 2009 cuando Zapatero pactó una vez más con ERC, con el independentismo, un modelo que perjudica a Andalucía".

La región, según España, "necesita un modelo justo, transparente y suficiente que tenga en cuenta las necesidades reales y garantice los servicios públicos en condiciones de igualdad". "No pedimos privilegios sino justicia", ha apuntado la vicepresidenta tercera de Juanma Moreno. En este sentido, ha explicado que "la financiación autonómica no puede decidirse de manera bilateral sino multilateral" y que "Andalucía tiene derecho a defender sus intereses y este Gobierno no renuncia a ello" porque "un andaluz no vale 244 menos que un catalán ni que ningún otro ciudadano de España. Exigimos igualdad para todos los españoles. Reclamar una financiación justa y gestionar bien los recursos disponibles no son incompatibles". Carolina España ha finalizado contando lo que cada una de las consejerías del Gobierno de Juanma Moreno recibirá en 2027.