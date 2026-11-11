El Parlamento Europeo impulsa la construcción de la línea de AVE Sevilla-Huelva-Faro

Esta semana en el Parlamento Europeo se ha dado un impulso a la construcción de algunas infraestructuras ferroviarias pendientes como el llamado corredor atlántico que une España y Portugal con el resto de Europa. Una de esas infraestructuras ha sido muy reivindicada por los andaluces como es la unión con el sur del país vecino por la región del Algarve.

El eurodiputado del PP, exministro y exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha celebrado esta votación en el Parlamento comunitario que beneficiará la financiación de este corredor. Zoido ha dicho que "hemos dado un paso fundamental en el Parlamento Europeo para que la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro sea una realidad. El Parlamento Europeo ha aprobado por una amplia mayoría que esta línea se considere prioritaria a la hora de la distribución de los fondos europeos los próximos siete años".

Ha destacado que "el apoyo ha sido casi unánime, los tres ayuntamientos de las tres capitales de Sevilla, Huelva y Faro; la Junta de Andalucía; el Consejo de la Unión Europea y esta tarde el Parlamento Europeo".

En este sentido, Zoido ha asegurado que "conectar el Algarve con Andalucía no es ningún capricho, es una prioridad estratégica, es más, la línea cumple a la perfección con los objetivos europeos de conectar territorios y acelerar el transporte de personas, impulsar el desarrollo industrial y la combatividad comercial y reforzar las infraestructuras críticas para defender la seguridad del continente".

🚅Un paso decisivo para Andalucía y Portugal. El Parlamento Europeo declara prioritaria la Alta Velocidad Sevilla-Huelva-Faro para los próximos fondos europeos. Conectar el sur de Europa no es un capricho, es dar un mejor futuro a millones de personas y empresas. pic.twitter.com/5emNJGiIkP — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) November 10, 2026

Además, ha dicho que "este es un paso importante, pero vienen muchos más a partir de este 29N. El presidente Feijóo no sólo apoyará la construcción de esta línea desde la Moncloa, sino que también hará una revisión profunda de nuestras infraestructuras ferroviarias para que el tren español recupere la seguridad, la puntualidad y el prestigio internacional que tuvo en el pasado y que fue ejemplo en el mundo entero".