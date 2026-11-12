La Policía Nacional realiza una detonación controlada de una mochila sospechosa en el centro de Sevilla

Efectivos de la Policía Nacional han ejecutado durante la mañana de este jueves una detonación controlada de una mochila sospechosa abandonada en la avenida de la Constitución de Sevilla, en las inmediaciones del Archivo de Indias. La intervención se llevó a cabo como medida estrictamente preventiva y concluyó tras descartarse cualquier tipo de riesgo para la ciudadanía.

🎒La Policía hace una detonación controlada de la mochila sospechosa encontrada en la avenida de la Constitución de Sevilla como medida preventiva para descartar cualquier riesgo 🚨Afirman que se trataría, con casi total seguridad, de una falsa alarma pic.twitter.com/AFZCpqs4By — COPE Sevilla (@COPESevilla) November 12, 2026

El operativo se puso en marcha a primera hora de la jornada, momento en el que los servicios de emergencia recibieron el aviso sobre la presencia de un equipaje sin dueño aparente en la vía pública. Ante la posibilidad de que contuviera material peligroso, los agentes activaron de inmediato el protocolo establecido para este tipo de incidentes.

Como parte del dispositivo, la Policía acordonó por completo la zona y restringió el tránsito peatonal y de vehículos en una de las principales arterias de la ciudad. El corte de seguridad abarcó todo el tramo comprendido entre la plaza Nueva y la Puerta de Jerez, obligando a desalojar los alrededores mientras los especialistas inspeccionaban el bulto.

Tras evaluar la situación sobre el terreno, los técnicos especialistas procedieron a efectuar la explosión controlada para neutralizar el objeto con total garantía. Fuentes policiales señalaron que el incidente apuntaba desde el inicio a una falsa alarma, extremo que quedó confirmado tras la intervención. Una vez retirados los restos del equipaje, se procedió a restablecer la normalidad en la vía.

Este suceso ocurre apenas un día después de que la Policía Nacional tuviera que activar un operativo preventivo muy similar en el barrio sevillano de Triana por otra mochila abandonada. La intervención concluyó sin incidentes después de comprobarse que se trataba de una falsa alarma, aunque también fue necesario activar las medidas preventivas de seguridad establecidas para estos casos.

Mientras desde el Gobierno intentan trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos y visitantes, recordando que estos despliegues forman parte de los procedimientos habituales diseñados para proteger a la población ante cualquier paquete abandonado, los sevillanos, en cambio, no tienen esa sensación de tranquilidad. Dos sustos de este pelaje en dos días ponen cardíaco al más pintado.