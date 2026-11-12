La Policía pone fin a la acampada de Sevilla: los comerciantes denuncian pérdidas del 40%

La Policía Nacional ha puesto fin este jueves a la acampada que desde finales de septiembre permanecía instalada en la plaza de la Encarnación de Sevilla para protestar por la crisis de la vivienda. El desalojo se ha llevado a cabo a primera hora de la mañana, apenas unas horas después de la huelga general convocada este miércoles por los sindicatos para reclamar mejoras salariales y un mayor acceso a la vivienda.

La intervención policial ha comenzado alrededor de las 6.00 horas y ha contado con un despliegue de una decena de furgones. Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, el operativo tenía como finalidad "identificar y controlar" a las 20 personas que todavía permanecían en la plaza.

Durante la actuación se han retirado las tiendas de campaña y los efectos personales que se encontraban en el lugar, poniendo así fin a una protesta que se había prolongado durante más de un mes en este céntrico espacio de la capital andaluza.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha celebrado la intervención y ha expresado públicamente su agradecimiento a los trabajadores que han participado en el dispositivo. A través de su cuenta oficial de X el regidor ha dado las gracias a los servicios públicos "que han trabajado para que este espacio vuelva a ser de todos los sevillanos".

Buenos días. La plaza de la Encarnación queda completamente desalojada. Gracias a todos los servicios públicos que han trabajado para que vuelva a ser de todos los sevillanos. pic.twitter.com/RRB0DjxAPt — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) November 12, 2026

En el operativo también han intervenido los servicios municipales de limpieza y conservación de la zona.

Las pérdidas del comercio

El desalojo se produce después de varias semanas de reclamaciones por parte del Ayuntamiento y de los empresarios del entorno, que habían denunciado las consecuencias de la ocupación de la plaza para la actividad económica.

Según informó Europa Press el pasado 4 de noviembre, los comerciantes y hosteleros de la zona cifraban entre un 30% y un 40% las pérdidas económicas que estaban sufriendo sus establecimientos como consecuencia de la acampada. Los empresarios también habían advertido de problemas de limpieza, higiene y convivencia en las calles próximas.

La Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom) había solicitado a la Subdelegación del Gobierno la retirada de las tiendas de campaña ante el perjuicio que, según denunciaba, estaba ocasionando la protesta a los negocios de las inmediaciones.

La organización empresarial había mostrado además su preocupación por la proximidad del Black Friday, el puente de diciembre y la campaña navideña, periodos especialmente importantes para el comercio de la ciudad.

Las exigencias del alcalde

El Ayuntamiento también había reclamado reiteradamente una intervención para recuperar la plaza. El pasado 6 de noviembre, José Luis Sanz llegó a advertir de que el Consistorio estaba estudiando emprender acciones judiciales contra la delegada del Gobierno en Andalucía y el subdelegado en Sevilla si la acampada continuaba.

"Son ya 35 días causando molestias a los comerciantes, a los hosteleros y a los vecinos", denunció entonces el regidor, según recogió Europa Press. Sanz también calificó la situación de "insostenible" y criticó la falta de respuesta del Gobierno central a las peticiones municipales para desalojar el espacio.

Entre las preocupaciones del Ayuntamiento figuraba la necesidad de recuperar los trabajos de limpieza y jardinería, así como permitir la instalación del alumbrado navideño. De hecho, el alcalde había ofrecido previamente la colaboración de la Policía Local y del Grupo de Actuación Rápida para facilitar el desalojo.

El origen de la protesta

La acampada comenzó el pasado 28 de septiembre, impulsada por el Sindicato de Inquilinas de Sevilla. Según informó EFE, la protesta llegó a reunir a un centenar de personas durante sus primeras jornadas en la plaza de la Encarnación, frente a las conocidas Setas de Sevilla.

Con el paso de las semanas, los participantes vincularon sus reivindicaciones a la huelga general del 11 de noviembre. El colectivo había reclamado, entre otras medidas, la prórroga indefinida de los contratos de alquiler, la congelación de las hipotecas y la prohibición de los desahucios por motivos económicos o situaciones de vulnerabilidad.

El pasado 19 de octubre, una de las portavoces de la acampada, Rebeca G. Quevedo, hizo un llamamiento a participar en la huelga para "barrer" un sistema económico que, a su juicio, había convertido la vivienda en un negocio, según recogió Europa Press.

La intervención policial de este jueves pone fin a la presencia de los acampados en la plaza apenas un día después de celebrarse la jornada de huelga general.