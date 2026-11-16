La Guardia Civil investiga una oleada de ataques contra radares de tráfico en Sevilla

La Guardia Civil ha puesto en marcha una investigación para esclarecer los reiterados actos vandálicos cometidos en los últimos días contra diversos dispositivos de control de velocidad situados en la provincia de Sevilla. Las pesquisas las ha asumido la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS), perteneciente al Sector de Tráfico del instituto armado en Andalucía, tras detectarse una serie de daños materiales de gravedad en estas infraestructuras públicas.

Según han precisado fuentes policiales, los ataques se han producido tanto en cabinas ubicadas en el casco urbano como en cinemómetros situados en puntos estratégicos del extrarradio. Las acciones delictivas no se han limitado a pintadas o inutilizaciones temporales de los radares, sino que abarcan destrozos de envergadura mediante el uso de fuego para calcinar los dispositivos electrónicos, el corte deliberado de postes metálicos mediante herramientas de corte y el arranque de raíz de algunas de estas estructuras a pie de calzada.

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De forma paralela a la inspección técnica sobre el terreno, los investigadores rastrean la pista digital originada por la difusión de varias grabaciones en redes sociales. El perfil denominado Sevilla Enfurecida ha compartido diferentes secuencias en las que se documentan estas acciones. En las imágenes se aprecia a un individuo encapuchado prendiendo fuego a una cabina, mientras que en otros cortes audiovisuales se exhibe la caída de un mástil tras ser seccionado o la destrucción directa de un equipo en la calzada. Según los propios mensajes difundidos, dos de los episodios habrían tenido lugar en la autovía A-92 y otro en la ronda de circunvalación SE-30.

Pese a la difusión de las imágenes en internet, los agentes mantienen la cautela y se encuentran analizando la autenticidad del material gráfico para constatar si las grabaciones coinciden con las incidencias recientemente registradas o si corresponden a hechos anteriores. La alteración o destrucción de elementos reguladores de la circulación constituye un delito de daños contra el patrimonio público, al que se suman posibles infracciones relativas al riesgo para la seguridad vial por actuar en zonas de alta velocidad.